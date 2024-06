2-0. Estados Unidos vence a Bolivia al ritmo de su ‘capitán América’

Arlington (EE.UU.), (EFE).- El internacional Christian Pulisic, el ‘capitán América’, lideró a Estados Unidos en el triunfo logrado por 2-0 ante Bolivia, en el inicio del camino para ambas selecciones en la Copa América 2024.

Pulisic, del Milán italiano, abrió el marcador en el minuto 3 del encuentro, convirtiendo además el que hasta ahora es el gol más rápido del torneo, y también asistió a Folarin Balogun para que anotara el segundo en el minuto 44 del partido disputado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

El equipo de las Barras y las Estrellas hizo sentir la localía desde los primeros segundos del encuentro y le bastaron tres minutos para que, asistido por Tim Weah, su capitán hiciera el primero, con un remate hacia el lado derecho que pasó rozando la mano del portero boliviano Guillermo Viscarra.

La emoción del anfitrión por la apertura duró unos minutos más, en los que el guardameta boliviano estuvo un poco más requerido que el estadounidense Matt Turner, aunque pronto el partido bajó de intensidad.

A los dirigidos por el brasileño Antonio Carlos Zago les costó retener y robar los balones y casi no se acercaron al arco estadounidense.

Balogun tuvo al menos dos oportunidades de anotar, primero en el minuto 36, pero no pudo alcanzar un centro de Weah y dos minutos después, cuando probó un disparo lo suficientemente suave para que el intento muera en las manos del arquero de la Verde.

El delantero del Mónaco de la Ligue 1 se pudo dar el gusto de anotar en el minuto 44 gracias a un certero pase de Pulisic.

El primer y casi único intento en todo el juego para la Verde fue un tiro de larga distancia que Roberto Carlos Fernández probó sin éxito en el minuto 50.

En menos de diez minutos, Bolivia se salvó de sufrir el tercer gol en contra, primero en un centro aprovechado por Balogun, pero que fue anulado por posición adelantada.

La otra salvada fue en el minuto 60, cuando Viscarra le ganó un duelo a Pulisic al despejar su disparo.

Los ataques locales no cesaron en adelante, aunque les faltó un poco de suerte y precisión para ampliar la cuenta.

Como en el minuto 56, cuando Antonee Robinson hizo un pase que el recién ingresado Ricardo Pepi, delantero del PSV Eindhoven neerlandés, no pudo alcanzar.

Viscarra fue el protagonista en filas de la Verde al despejar los ataques de Pulisic y Pepi, quien tuvo un último intento frenado por el meta boliviano sobre el final del encuentro.

En la segunda fecha, Estados Unidos se enfrentará con Panamá en Atlanta y Bolivia se medirá con Uruguay en East Rutherford, Nueva Jersey.

Ficha técnica:

2. Estados Unidos: Matt Turner; Joe Scally, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie (m.77, Luca de la Torre), Gio Reyna (m.55 Johnny Cardoso), Tyler Adams (m.46, Yunus Musah); Christian Pulisic, Folarin Balogun (m.55, Ricardo Pepi) y Tim Weah (m.86, Brenden Aaronson).

Seleccionador: Gregg Berhalter.

0. Bolivia: Guillermo Viscarra; Jesús Sagredo, José Sagredo, Diego Medina (m.46, Héctor Cuéllar), Luis Haquín, Roberto Carlos Fernández (m.75, Ramiro Vaca); Fernando Saucedo, Gabriel Villamil, Leonel Justiniano (m.46, Miguel Terceros); César Menacho (m.46, Rodrigo Ramallo) y Bruno Miranda (m.57, Carmelo Algarañaz).

Seleccionador: Antonio Carlos Zago.

Goles: 1-0, m.3: Christian Pulisic. 2-0, m.44: Folarin Balogun.

Árbitro: El italiano Maurizio Mariani amonestó a Justiniano, Villamil, Haquín, Mc Kennie y Jesús Sagredo.

Incidencias: Partido de la primera jornada del grupo C disputado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Gina Baldivieso