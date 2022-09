2-0. Japón enseña organización y brillo ofensivo antes del Mundial

Redacción deportes (EE.UU.), (EFE).- La selección de Japón enseñó su brillo ofensivo y su excelente organización táctica y ganó por 2-0 a la de Estados Unidos en su penúltimo ensayo previo al Mundial de Qatar 2022, en el que será rival de España, Alemania y Costa Rica en la fase de grupos.

Daichi Kamada rompió la igualdad mediada la primera parte al culminar una excelente acción coral y Karou Mitoma rubricó la victoria en el minuto 88 con una gran jugada personal, en un partido en el que Takefusa Kubo, centrocampista de la Real Sociedad, dirigió el juego con toques de clase y regates brillantes.

La selección japonesa, que disputará en Catar su séptimo Mundial consecutivo, dejó en evidencia a la de Estados Unidos, en la que la única noticia positiva fue la actuación del meta Matt Turner, del Arsenal, quien evitó un resultado más abultado.

Se jugó en la Merkur Spiel-Arena de Dusseldorf, en Alemania, con Kubo brillando en el once japonés y Luca de la Torre, centrocampista del Celta Vigo, que fue titular en el equipo estadounidense, ante la baja por lesión de Yunus Musah, volante ofensivo del Valencia.

Pese a que Estados Unidos comenzó mejor el duelo y tuvo una buena oportunidad con Jesús Ferreira, Japón no tardó en tomar el mando de las operaciones, jugando el balón con calidad y presionando con intensidad, provocando varios errores de sus rivales en fase de salida de balón.

Turner negó la ventaja a Japón con una buena parada a disparo de Kamada, pero solo pudo aplazar la diana del 1-0, que llegó en el minuto 26, precisamente con la firma del centrocampista del Eintracht Fráncfort.

Hidemasa Morita ofreció una gran asistencia a Kamada, que definió con un elegante disparo curvado con la pierna derecha que no dio opción a Turner.

Fue la diana que certificaba la superioridad de Japón, frente a una selección de Estados Unidos que echó de menos a Christian Pulisic, campeón de Europa en 2021 con el Chelsea, quien se cayó del once por un problema físico sufrido en el entrenamiento.

Con Kubo dirigiendo los ritmos por la banda derecha, protagonista con grandes jugadas personales, Japón rozó el segundo gol en el minuto 66, cuando Turner envió a córner un disparo de Kamada.

La entrada de Josh Sargent en la delantera no dio los resultados esperados por Berhalter y Japón acabó sentenciando el choque en el minuto 88 por medio de Mitoma, quien había saltado al campo en el minuto 68 en sustitución de Kubo.

El delantero del Brighton realizó una gran jugada personal por la banda izquierda, regateó a Reggie Cannon y conectó un perfecto disparo curvado que significó el definitivo 2-0.

La selección japonesa triunfó con mérito y se quedará ahora en Alemania para disputar un nuevo partido amistoso, contra Ecuador.

Para Estados Unidos fue un revés duro, aunque matizado parcialmente por las importantes ausencias, entre ellas las de Pulisic y Timothy Weah, piezas importantes para potenciar los mecanismos ofensivos del equipo.

“Este tiempo para nosotros es muy especial, para mí en específico y otros jugadores que estaban hace cuatro años estaban en la cancha contra Trinidad y Tobago. Estamos obviamente emocionados. Yo creo que la gente también, los aficionados están muy emocionados para que el momento llegue”, dijo Paul Arriola, otro jugador que podrá aportar chispa ofensiva a Estados Unidos, en una entrevista facilitada a EFE por la MLS.

Estados Unidos se medirán el próximo lunes con Arabia Saudí en Murcia para completar su preparación de cara a Qatar 2022, que marcará su regreso al Mundial tras la ausencia en Rusia 2018.

– Ficha técnica:

2 – Japón: Gonda (Schmidt, m.46); Tomiyasu, Yoshida, Nakayama, Sakai (Hiroki Ito, m.46); Junya Ito (Doan, m.68), Morita, Endo, Kubo (Mitoma, m.68); Kamada (Haraguchi, m.86), Maeda (Yamane, m.46).

0 – Estados Unidos: Turner, Dest (Cannon, m.46), Zimmerman, Long, Vines; Adams, McKennie (Tillman, m.67), De la Torre (Johnny, m.67); Aaronson, Reyna (Morris, m.46), Ferreira (Sargent, m.46).

Goles: 1-0, m.26: Kamada; 2-0, m.88: Mitoma.

Árbitro: Félix Zwayer (ALE). Mostró cartulina amarilla a De la Torre (m.60), de Estados Unidos.

Incidencias: Partido amistoso disputado en la Merkur Spiel-Arena de Dusseldorf (Alemania) ante cerca de 20.000 espectadores.