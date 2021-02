López Obrador insiste en que buscan linchar a candidato acusado de violación

México, (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, insistió este viernes en que hay “una campaña de linchamiento” contra Félix Salgado Macedonio, senador acusado de violación y candidato a la Gobernación de Guerrero de su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Aunque no le preguntaron del caso, el mandatario defendió a Salgado Macedonio, seguidor de López Obrador desde hace décadas, tras las protestas feministas en Guerrero, estado del sur de México, y la campaña de miles de mujeres que le piden “romper el pacto patriarcal”.

“En el caso de Félix Salgado Macedonio, ya me están uniendo (al caso) y hay una campaña de linchamiento mal lanzada en todos los programas de radio y la prensa en contra de Félix Salgado Macedonio”, manifestó en su rueda de prensa matutina del Palacio Nacional.

El caso de Salgado es polémica nacional desde el 30 de diciembre, cuando Morena anunció que sería el candidato a gobernador de Guerrero el próximo 6 de junio, cuando México celebra sus elecciones intermedias.

Salgado está acusado de violar a una joven de 17 años en 1998 y de abusar de una trabajadora del diario La Jornada Guerrero en 2016 y las propias diputadas de Morena afirman que sobre él “recaen acusaciones de delitos sexuales graves contra cinco mujeres”.

Políticas de Morena, opositoras, intelectuales, artistas y mujeres de todo el espectro político se han unido esta semana en campañas con las etiquetas #PresidenteRompaElPacto, #NingúnVioladorSeráGobernador y #NingúnAgresorEnElPoder.

Pero Salgado Macedonio tiene el respaldo del mandatario, quien desestimó las críticas este viernes con el argumento de que hay una campaña en su contra, pero que el pueblo no se deja manipular.

“(Y los opositores dicen) ‘a ver, vamos a echar andar la campaña contra Félix Salgado Macedonio y aprovechamos para decir de que están en contra de las mujeres, de que son enemigos del movimiento feminista’. Y piensan que toda la gente va a secundar esas posturas, pues no, ya no es así”, expresó.

El caso de Salgado Macedonio cobra relevancia porque México tiene las elecciones más grandes de su historia este 6 de junio, cuando 94 millones de votantes están llamados a elegir a los 500 diputados federales, 15 gobernadores de un total de 32 estados, 30 congresos estatales y 1.900 ayuntamientos.

Además, el país atraviesa una crisis de feminicidios con más de 10 mujeres asesinadas cada día, como estima la ONU Mujeres.

López Obrador en el pasado ha levantado críticas del movimiento feminista por desestimar sus protestas y adjudicar los asesinatos de mujeres a lo que él llama “la pérdida de valores” del “periodo neoliberal”.

Ahora, manifestó que hay “mucha politiquería” en el caso de Salgado Macedonio, uno de sus principales aliados en el sur de México.

“¿Y por qué ahora esta campaña? ¿De parte de quién? Que los de la oposición ya lo tienen de bandera”, cuestionó el presidente. EFE

ppc/mqb/eat

(foto)

Comparte tu opinión.