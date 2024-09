3-0. Brasil deprime a Francia y sella su visado para octavos

Medellín (Colombia), (EFE).- La selección femenina de Brasil selló su clasificación a los octavos de final del Mundial sub-20 con su victoria 3-0 a Francia, que aumentó las dudas porque aún no ha podido ganar y cedió ante el doblete de Natália Vendito y el gol de Priscila.

La Canarinha, ya con Duninha en el banco tras cumplir con Sao Paulo en la semifinal del torneo brasileño, resolvió muy pronto el partido a su favor con el doblete de Vendito en los minutos 7 y 19 ante un rival al que le faltaron ideas y rebeldía, algo que le había sobrado en el estreno ante Canadá.

En este capítulo, las francesas se vieron ampliamente superadas, en parte porque Juliette Mossard no estuvo en su tarde.

De entrada, las dirigidas por Rosana Augusto metieron miedo con una jugada individual de Priscila en la que respondió la portera Féérine Jade Belhadj, mientras que por las europeas lo mejor vino con una proyección por la banda de Océane Hurtre para lanzar un centro a Dona Scannapieco, que no estuvo fina en la finalización.

Después vino el primer golpe de Vendito con un taconazo.

Las francesas no pudieron ser rescatadas por el sistema de revisión en vídeo (FVS), recurso del que echó mano la entrenadora Sandrine Ringler.

Vendito fue la más punzante de Brasil y eso se reflejó en su segunda anotación. Pudo incluso haberse ido de triplete en el primer tiempo tras la asistencia de la subcampeona olímpica en París.

Francia, que lo había intentando con Maeline Mendy y Scannapieco sin éxito en los 45 minutos iniciales, mostró mayor agresividad tras la reanudación y empezó a sumar situaciones con Pauline Haugou y Liana Joseph, la apuesta del cuerpo técnico francés ante el 2-0 en contra.

Las Bleus lograron inclinar la cancha y, por primera vez en el torneo, Brasil tuvo que sacar su repertorio defensivo ante el hostigamiento que recibió durante al menos 10 minutos, situación que empezó a contrarrestar apelando al juego directo y armando contragolpes con su tridente ofensivo.

Poco a poco, la llama que se había encendido en las francesas se fue apagando, en parte por la llegada de lluvia y la forma en la que el seleccionado brasileño trabajó para volver a llevar la pelota cerca a la arquera Belhadj con Amaral y Priscila empujando y forzando pelotas quietas porque ya el juego colectivo no fluía de la misma manera.

Cuando el compromiso había perdido emoción, en un tiro de esquina cobrado por Vitória Amaral, Priscila se encargó de acabar con las esperanzas del equipo galo, que luchó y sufrió por su falta de pegada y lo mal que se vio ante la “Canarinha”, candidata al título.

En la última jornada, Brasil, líder del Grupo B con seis puntos, se enfrentará con Canadá, mientras Francia, con apenas una unidad, jugará frente a Fiyi.

– Ficha técnica:

0. Francia: Féérine Jade Belhadj; Pauline Sierra, Hillary Díaz, Romane Lejeune, Océane Hurtre; Shana Chossenotte (Liana Joseph, m.46), Mélinda Mendy, Maeline Mendy (Airine Fontaine, m.71), Pauline Haugou (Chloe Neller, m.87); Juliette Mossard y Dona Scannapieco (Maelle Seguin, m.64).

Seleccionadora: Sandrine Ringler.

3. Brasil: Rillary; Guta, Carla, Rebeca; Gi Fernandes (Ravena, m.87), Lara (Marzia, m.46), Vitória Amaral (Carol, m.87), Ana Guimarães; Milena (Fernanda, m.80), Natália Vendito (Gisele, m.80) y Priscila.

Seleccionadora: Rosana Augusto.

Árbitra: La surcoreana Oh Hyeon-Jeong amonestó a Rebeca y Vitória Amaral.

Goles: 1-0, m.7: Natália Vendito. 2-0, m.19: Natália Vendito. 3-0, m.75: Priscila.

Incidencias: Partido de la segunda fecha del Grupo B del Mundial sub-20 femenino jugado en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.

Jeimmy Paola Sierra