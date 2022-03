3-0(4-3). Los Pumas golean al New England y acceden en penaltis a semifinales

México, (EFE).- Los Pumas UNAM golearon por 3-0 al New England Revolution, con dos goles del argentino Juan Ignacio Dinenno, y ganaron la serie de penaltis para clasificarse a la semifinal de la Liga de campeones de la Concacaf.

Dinenno, dos veces, y Sebastián Saucedo, una, anotaron por los mexicanos, que en penaltis vencieron 4-3 con anotaciones de Arturo Ortiz, Alan Mozo y los argentinos Nicolás Freire y Dinenno.

Los Pumas, que perdieron por 3-0 el partido de ida, salieron a convertir un gol cada media hora para, de mantener el arco en cero, empatar la serie y provocar la decisión de la serie en penaltis.

En su estadio los mexicanos, que tuvieron la posesión 66-34 en el primer tiempo, sacaron ventaja en mitad de la cancha en un duelo que comenzó con pocas llegadas al área.

Omar Islas entró por la banda derecha en el 33 y le dio un balón al brasileño Rogerio, quien le dio un pase a Dinenno, letal con un toque de pierna derecha para el 1-0.

Pumas estuvo cerca del segundo gol en el tiempo de reposición. Lo consiguió en el 49 con un disparo de derecha de Dinenno, en otra asistencia de Rogerio.

En una falla de la defensa, con un mal rebote de Brandn Bye, los mexicanos firmaron el 3-0 en el 60, con un disparo cruzado de Saucedo, que convirtió el estadio en una casa de locos, eufóricos porque el cuadro de casa logró su meta por anticipado.

El técnico del Revolution, Bruce Arena, adelantó líneas en busca de un gol, pero los Pumas se mantuvieron ordenados y siguieron con su propuesta ofensiva.

Los minutos finales fueron de ida y vuelta. En el descuento el guardameta Alfredo Talavera salvó a los Pumas al detener un remate de Omar González.

La goleada empató la serie 3-3 y provocó el desempate en penaltis. Talavera detuvo el disparo de Thomas Mc Namara, mientras Sebastian Lletget remató por fuera, mientras el guardameta Earl Edwards detuvo el disparo de Efraín Velarde.

En las semifinales los Pumas enfrentarán al Cruz Azul, que eliminó por 2-1 al Montreal.

– Ficha técnica:

3(4). Pumas UNAM: Alfredo Talavera; Alan Mozo, Nicolás Freire, Arturo Ortiz, Efraín Velarde; Leonel López, Omar Islas (Diogo de Oliveira m.62), Higor Meritao, Sebastián Saucedo (Jorge Ruvalcaba m.69); Juan Ignacio Dinenno, Rogerio (Washington Corozo m.74).

Entrenador: Andrés Lillini.

0(3). New England Revolution: Earl Edwards Jr; Brandon Bye, Jonathan Bell, Omar González, Dejuan Jones; Sebastián Lletget, Matt Polster, Arnor Traustason (Thomas Mc Namara m.46), Carles Gil; Adam Buksa, Gustavo Bou (Jozy Altidore m.71).

Entrenador: Bruce Arena.

Goles: 1-0, m.33: Juan Ignacio Dinenno; 2-0, m.49: Juan Ignacio Dinenno; 3-0, m.60: Sebastián Saucedo.

Serie de penaltis:

New England Revolution: Carles Gil (1), Dejuan Jones (1), Thomas Mc Namara (0), Sebastián Lletget (0), Josy Altidore (1).

Pumas UNAM: Arturo Ortiz (1), Alan Mozo (1), Efraín Velarde (0), Nicolás Freire (1), Juan Ignacio Dinenno (1).

Árbitro: David Morán, de El Salvador. Amonestó a Arnor Traustason.

Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de finales de la Liga de campeones de la Concacaf, celebrado en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, a 2.240 metros sobre el nivel del mar.