3-2. Dybala se exhibe con un triplete y hace soñar al Roma con la ‘Champions’

Roma, (EFE).- El argentino Paulo Dybala es el mejor jugador del Roma de Daniele De Rossi y este lunes regaló a su equipo la victoria ante el Torino (3-2) con un triplete, el primero con los ‘giallorossi’ y el séptimo de su carrera, con el que volvió a exhibir su superioridad y mantiene muy vivo el sueño de devolver a la ‘Loba’ a la Liga de Campeones.

Exhibición de Dybala en el Olímpico de Roma. No se puede resumir mejor el partido de la ‘Joya’ ante su gente en uno de los duelos más importantes del calendario de febrero, ante un rival directo por las plazas europeas como el Torino.

Tras el agónico triunfo por penaltis ante el Feyenoord en Liga Europa del pasado jueves, la rutina de la Serie A brindó la oportunidad perfecta al Roma de alargar su gran estado de forma, de mantener las opciones vivas de soñar con la ‘Champions’ y de dejar atrás a un rival tozudo como el ‘Toro’, que buscaba engancharse a la pelea por Europa.

Y apareció Paulo Dybala para solucionarlo todo él solo. El argentino, campeón del mundo en Catar en 2022, convirtió el penalti cometido sobre su compañero iraní Sardar Azmoun y señaló el camino a sus compañeros, formando en esta ocasión con una línea de tres centrales por la vuelta a la titularidad del inglés Chris Smalling.

Sin embargo, ni el gol inicial ni la altura de los tres centrales titulares pudieron evitar un cabezazo del colombiano Duvan Zapata en el corazón del área, tras un medido centro de Raoul Bellanova, que puso el empate y apagó el buen hacer de los locales, que quedaron a merced de los turineses, poco a poco más enteros, superiores y dominadores.

Pero tener a uno de los jugadores más decisivos de la liga es una ventaja enorme. Y cuando más lo necesitaba De Rossi, volvió a aparecer su estrella con un disparo desde fuera del área inalcanzable para el serbio Vanja Milinkovic-Savic.

Explotó el Olímpico con su referente, pero no había terminado su ‘show’ particular. A falta de 20 minutos se encargó de disipar cualquier atisbo de sorpresa con una jugada que cocinó con el belga Romelu Lukaku, que sirvió en profundidad para que el argentino cruzara su disparo desde el perfil zurdo y completara su ‘hat-trick’.

Solo un gol en propia puerta del español Dean Huijsen en los últimos minutos avivó un partido ya visto para sentencia.

Dybala quiere la ‘Champions’, está empeñado en jugarla la temporada que viene. Y con este nivel de la ‘Joya’, el Roma y De Rossi pueden soñar con ello. El cuarto puesto está solo a 4 puntos.

El Torino, por su parte, se mantiene décimo, a 8 puntos de Europa.