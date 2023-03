3-2. Estados Unidos elimina a Colombia y se cita con Venezuela en cuartos

Redacción Deportes, (EFE).- Estados Unidos, actual campeón del Clásico Mundial de Béisbol, se clasificó a los cuartos de final de la V edición, instancia en la que chocará con Venezuela, al derrotar por 3-2 a Colombia en el Chase Field de Phoenix (Arizona).

Tras muchos altibajos en sus cuatro juegos, el campeón de 2017 ha elevado el valor de sus acciones para volver a soñar en 2023 con la conquista del segundo título e igualar así en el palmarés del torneo a Japón, que se adjudicó las ediciones de 2006 y 2009.

Estadounidenses y colombianos llegaron hoy al último juego de la fase de grupos con una necesidad idéntica e inaplazable: ‘ganar o ganar’ para acompañar a México, líder del C, a la instancia de los ocho mejores.

Con estas condiciones se libró hoy un juego tenso, nervioso y de mucho cálculo que solo desató las primeras emociones en la tercera entrada, cuando los locales se fueron adelante con una carrera en la parte alta y los andinos replicaron con dos en su turno al bate.

Los estadounidenses estaban acosados por dos outs en la pizarra cuando Mookie Betts soltó un batacazo que le permitió alcanzar la primera almohadilla. A continuación aprovechó un despiste del pícher Santiago Flórez para tomarse la segunda. Y la carrera salió por un sencillo remolcador de Mike Trout.

Los colombianos igualaron con un elevado de sacrificio de Gio Urshela para el ‘pisa y corre’ de Óscar Mercado, que estaba en la tercera base.

Segundos después Jorge Alfaro pasó por el plato tras un potente elevado impulsado por Reynaldo Roríguez.

Pero el golpe maestro de los pupilos de Mark DeRosa se produjo con dos ‘rayitas’ en la alta del quinto episodio, y a partir de entonces pudo acabar el juego pues Jolbert Cabrera y sus pupilos no encontraron argumentos para alterar el orden de las cosas.

Un sencillo remolcador de Trout fue aprovechado por Will Smith y Betts, que estaban en tercera y segunda.

El juego de 3 horas y 33 minutos de duración fue seguido desde las gradas del Chase Field por 29.500 aficionados.

Horas antes, en el mismo escenario, la selección mexicana había sellado su visado a cuartos de final al sacar de circulación a Canadá con una maciza victoria de 10-3, con la que cerró su campaña en fase de grupos con tres triunfos y una derrota (3-1).

El equipo de las Barras y las Estrellas culminó su participación con un balance en 3-1, y dejó a los cafeteros con un deficitario registro de 1-3.

Estados Unidos se citará con Venezuela, líder invicto del Grupo D con pleno de cuatro victorias (4-0) este sábado en el LoanDepot de Miami.

El mismo palco servirá para el choque de este viernes entre México, líder de la llave C, con Puerto Rico, que terminó como segundo del D tras dejar en la cuneta a uno de los favoritos al título, República Dominicana.