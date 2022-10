3-5. Machado y Cronenworth levantan a los Padres en Los Ángeles

Redacción deportes, (EFE).- El dominicano Manny Machado y Jake Cronenworth pegaron un cuadrangular y remolcaron dos carreras cada uno para que los Padres de San Diego se impusieran 3-5 a los Dodgers de Los Ángeles en la postemporada de las Grandes Ligas.

Con el triunfo los Padres igualaron a una victoria por bando la Serie Divisional que disputan con los Dodgers y ahora se dirigen a San Diego donde el próximo viernes jugarán el tercer partido de esta contienda, que está pautado al mejor en cinco compromisos.

El japonés Yu Darvish (1-0) resistió un ataque de tres vuelacercas por parte de los bates de los Dodgers para recorrer cinco episodios de siete ponches, dejando el partido con los delante por la mínima (3-4).

El veterano zurdo Clayton Kershaw inició el partido y salió sin decisión por los Dodgers, para quienes lanzó cinco entradas en las que ponchó a seis bateadores y permitió tres carreras, dos de ellas producidas por Machado, quien le conectó cuadrangular y doble remolcadores.

Los Padres tomaron la delantera en la misma primera entrada, cuando Machado depositó la pelota detrás de la verja del jardín izquierdo ante los envíos de Kershaw, sin nadie en circulación.

Los Dodgers no se quedaron de brazos cruzados y devolvieron el golpe de inmediato, gracias a un jonrón solitario de Freddie Freeman para igualar (1-1) el marcador frente a Darvish.

El conjunto de Los Ángeles rompió el empate en el segundo episodio, por un palo de vuelta completa de Max Muncy.

Machado volvió a decir presente en el tercer acto y con un doble productor de una vuelta volvió a emparejar el marcador, antes de que Cronenworth empujara la tercera para los Padres, quienes tomaron nuevamente el comando del partido (2-3) en este tercer capítulo.

Como lo habían hecho con anterioridad en el juego, los Dodgers utilizaron el poder de sus bates para borrar la desventaja, con un planazo de cuatro esquinas de Trea Turner.

El marcador se mantuvo sin variación (3-3) hasta que el curazoleño Jurickson Profar logró un indiscutible ante el relevista venezolano Brusdar Graterol (0-1), que llevó la cuarta vuelta de los de San Diego a la goma en el sexto.

Los Dodgers montaron una fuerte amenaza en el séptimo episodio, cuando tras base por bolas intencional a Freeman, Will Smith llegó a batear con tres compañeros en circulación y dos fuera, pero el relevista venezolano Robert Suárez lo dominó con una línea al jardín central para terminar la entrada.

Cronenworth no perdonó que los Dodgers no lograran ejecutar y en la parte alta del octavo acto desapareció la pelota del parque para darle otra anotación de ventaja a los Padres.

Josh Hader (1) trabajó 1.1 entradas sin carreras y ponchó a un bateador para quedarse con el rescate.

Graterol (0-1), lanzó una entrada y permitió una carrera por error del torpedero Turner, lo que fue suficiente para que perdiera el partido por los Dodgers.

Por los Padres, Machado bateó jonrón y doble, con anotada y dos producidas en cinco veces al bate; Juan Soto pegó un indiscutible en cinco oportunidades con el madero y anotó una, mientras Profar se fue con dos hits y una producida en tres apariciones al plato.

Por los Dodgers, Freeman bateó de 4-2, con anotada e impulsada.