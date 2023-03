4-1. El Olimpia hondureño vapulea al Atlas mexicano en la Liga Campeones

Tegucigalpa, (EFE).- El Olimpia, de Honduras, vapuleó por 4-1 al Atlas, de México, en un partido poco vistoso en el primer episodio, pero de mucha entrega en el segundo por parte del equipo del país centroamericano.

En el primer tiempo, el partido fue muy movido hasta los quince minutos, cuando la pizarra ya estaba 1-1.

Fue el Atlas el primero en poner a prueba al portero del Olimpia, Edrick Menjivar, quien al minuto 2, en una gran tapada envió la pelota al saque de esquina tras un potente remate de Edison Flores.

El Olimpia reaccionó y al minuto 8, en una jugada de triangulaciones, Kevin López puso la pizarra 1-0.

El Atlas, con un juego más ordenado y mayor posesión de la pelota, apostó por emparejar cartones, lo que logró al minuto 14, de penalti, ejecutado por el argentino Julio Furch.

A partir de ese momento ambos equipos bajaron la intensidad del juego, con un Atlas que parecía conformarse con el empate, mientras que el Olimpia no lograba definir sus jugadas con salidas desde el medio campo, en las escasas llegadas al área rival.

El equipo mexicano se dedicó más a un juego horizontal, sin renunciar al ataque, pero sin concretar en las pocas ocasiones que se le presentaron.

Dos disparos a la portería del Olimpia, de Jonathan Herrera, no tuvieron buena puntería, uno paso muy cerca del palo derecho, mientras el segundo se le fue muy alto del horizontal.

En el segundo tiempo, el Olimpia hizo algunos ajustes en busca de ganar el juego y al minuto 55 Jorge Benguché hacía el gol para el 2-1, y al 60 aumentaba la ventaja, 3-1, por intermedio de su capitán, Jerry Bengtson, de penalti.

El Atlas, no pudo recuperarse y cuando buscó acortar distancias, sus intentos fueron cerrados por la defensa del Olimpia.

Al minuto 75, el Atlas perdió una pelota en su medio campo, a lo que Jorge Benguché le sacó provecho, recibió un pase de profundidad y en veloz carrera eludió a un defensa y luego le hizo una vaselina al portero rival y puso la pizarra 4-1.

El Olimpia fue otro equipo en el segundo episodio y evidenció el mal momento que atraviesa el Atlas, que en diez jornadas ha sumado seis empates en la Liga mexicana.

El partido de vuelta será el 15 de marzo.

Ficha técnica:

4. Olimpia: Edrick Menjívar; Maylor Nuñez, José García, Brayan Beckeles, José Pinto (Edwin Solano m.86); Jorge Álvarez (Edwin Rodríguez m.80); Carlos Sánchez, Carlos Pineda, Kevin López (Germán Mejía m.86); Jorge Benguché y Jerry Bengtson (Brayan Moya m.88).

1. Atlas: Camilo Vargas; Hugo Nervo, José Abella, Anderson Santamaría, Alejandro Gómez; Edison Flores, Jeremy Márquez, Aldo Rocha, Brian Lozano; Jonathan Herrera (Jesús Ocejo m.83) y Julio Furch.

Goles: 1-0. m.8: Kevin López. 1-1. m.14: Julio Furch. 2-1. m.55: Jorge Benguché. 3-1. m.60: Jerry Bengtson. 4-1. m.71: Jorge Benguché.

Árbitro: Ismail Elfath, de Estados Unidos. Mostró cartulina amarilla a Carlos Sánchez y Kevin López, del Olimpia y a Alejandro Gómez y Anderson Santamaría, del Atlas.

Incidencias: Partido de octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf (Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol) disputado en el Estadio Olímpico Metropolitano, de San Pedro Sula, en el norte de Honduras.