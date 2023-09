49ers-Giants y Raiders-Steelers roban la atención en la semana 3 de la NFL

Redacción Deportes, (EFE).- Los partidos entre San Francisco 49ers y New York Giants y Las Vegas Raiders contra Pittsburgh Steelers roban la atención en la semana 3 de la temporada 2023 de la NFL que arranca este jueves.

Los 49ers, que marchan invictos, son favoritos para superar este jueves a los Giants que han sido luz y oscuridad en sus dos juegos. Fueron aplastados 40-0 por Dallas en la semana uno y el pasado domingo remontaron una desventaja de 20 puntos para vencer 31-28 a los Cardinals, considerado el equipo más débil de esta campaña.

Esa inconsistencia coloca a New York, que no contará con su estrella ofensiva, Saquon Barkley, por una lesión en el tobillo, como víctima ante uno de los equipos más poderosos de la liga.

San Francisco apaleó 30-7 a los Steelers en la semana uno; en la dos batalló, pero derrotó a los Rams 30-23.

Los gambusinos cuentan con una de las defensas más agresivas de la NFL liderada por Nick Bosa, el defensivo mejor pagado de la liga, y los estelares Fred Warner, Talanoa Hufanga y Javon Hargrave.

En el ataque, el equipo del coach Kyle Shanahan presume una ejecución capaz de machacar a la defensiva mejor plantada. A sus 23 años Brock Purdy se muestra sereno en los controles, Christian McCaffrey suma 268 yardas y dos anotaciones en dos juegos, y por aire Brandon Aiyuk y Deebo Samuel lucen incontenibles.

Salvo una sorpresa, los 49ers obtendrán un récord de 3-0 a costa de los Giants.

El domingo la atención recaerá en la cacería que emprenderá el apoyador Trent Jordan Watt, de Steelers, sobre el quarterback Jimmy Garoppolo, de Raiders, quien no ha sido capturado en la campaña.

El lunes pasado Watt llegó a 81.5 capturas de mariscal de campo en 89 juegos de temporada regular, con lo que se convirtió en el número uno en la historia de la franquicia por encima de la leyenda James Harrison, quien logró 80.5 con Pittsburgh.

También destaca el duelo entre los Minnesota Vikings y Los Angeles Chargers, equipos que a pesar del poder ofensivo que poseen han perdido los dos partidos que han jugado en esta campaña.

En Miami, los Dolphins, liderados por Tua Tagovailoa tendrán la posibilidad de obtener su tercera victoria sobre unos Denver Broncos que hilan derrotas en casa ante Raiders y Commanders.

Ese mismo día los campeones Chiefs lucen superiores ante los Bears, lo mismo que los Cowboys en su duelo ante Cardinals.

El lunes cerrarán la semana tres los duelos Buccaneers-Eagles y Bengals-Rams.

Partidos de la semana 3 de la temporada 2023 de la NFL:

Jueves 21.09: 49ers-Giants.

Domingo 24.09: Browns-Titans, Lions-Falcons, Packers-Saints, Dolphins-Broncos, Vikings-Chargers, Jets-Patriots, Commanders-Bills, Jaguars-Texans, Ravens-Colts, Seahawks-Panthers, Chiefs-Bears, Cardinals-Cowboys y Raiders-Steelers.

Lunes 25.09: Buccaneers-Eagles y Bengals-Rams.