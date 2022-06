 5 consejos para tener una higiene bucal adecuada y una dentadura sana

La boca es el espejo que refleja el estado general de la salud, y una pobre higiene bucal puede provocar severas infecciones orales que pudieran tener relación con otras enfermedades.



Según la Asociación Dental Americana (ADA), estudios científicos han demostrado que existe una estrecha relación entre las infecciones orales crónicas y las enfermedades cardíacas y pulmonares, los derrames cerebrales y la diabetes; incluso han mostrado que podrían ser la causa de muchos nacimientos prematuros.

La enfermedad periodontal (patología crónica que puede conducir a la destrucción de encías y hueso que sujeta los dientes) es la más común entre personas que viven con diabetes, afectando a casi un 22% de las personas diagnosticadas. Con el incremento de la edad, un pobre control de azúcar en la sangre aumenta el riesgo de problemas en las encías.

Según la Asociación Americana del Corazón, muchos estudios muestran una relación —aún no explicada— entre enfermedad de las encías y la enfermedad cardiaca, incluso después de ajustar por factores de riesgo comunes. Si las encías duelen o sangran durante el cepillado o la limpieza con hilo dental, o usted sufre de mal aliento persistente, visite a su dentista. Cualquiera de estas infecciones indica un problema.

A continuación, cinco pasos que se recomiendan para ayudar a tener una higiene bucal adecuada y una dentadura sana.



1. Establezca una rutina que incluya el uso del hilo dental y cepillarse al menos dos veces al día

Use hilo dental todos los días, ya que esta limpieza ayuda a eliminar la placa que se forma entre los dientes, en zonas a las que el cepillo de dientes no llega. Cepíllese al menos dos veces al día con un cepillo de cerdas suaves y acostumbre a cambiar su cepillo cada tres meses, o antes si las cerdas se desgastan.



1. Utilice una pasta de dientes adecuada a usted

Busque una pasta de dientes que lo proteja contra caries, gingivitis, sensibilidad dental y que no contenga triclosán, un ingrediente dañino.



1. No olvide el enjuague bucal

Además de refrescar el aliento, ayuda a prevenir o controlar la caries dental, a reducir la placa bacteriana, a prevenir o reducir la gingivitis y reduce la formación de sarro en los dientes (la materia endurecida que se forma cuando la placa no se logra remover por medio del cepillado y el uso del hilo dental).



1. Coma sanamente y evite los dulces

La alimentación también influye en la salud bucal. Evite los dulces porque favorecen las bacterias de la placa bacteriana (la materia suave que se acumula alrededor de los dientes y de las encías).



1. Visite al dentista cada seis meses

El dentista puede detectar a tiempo signos de enfermedades peligrosas como el cáncer oral. Y siempre observa para ver si hay caries, alguna enfermedad en las encías, infecciones o señales de otros problemas. Además, durante su visita, se realizará una limpieza dental profesional, cuyo objetivo principal es remover la placa bacteriana y el sarro.



Para prevenir infecciones y enfermedades que pudieran desencadenarse por un mal cuidado de la boca es importante concientizar sobre la prevención y crear el hábito de la higiene bucal. Si no ha visitado un dentista recientemente es importante hacer una cita para consultar lo más pronto posible. Existen programas de salud a bajo costo que proveen cuidados dentales para toda la familia. Para más información, visite PODERsalud.com.