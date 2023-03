5 hábitos de sueño esenciales para la salud del corazón

MISSION, KS — (NOTICIAS NEWSWIRE) — (Family Features) En los días posteriores a un cambio de hora debido al horario de verano, las investigaciones muestran un marcado aumento de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, perder el sueño en cualquier momento puede ser un importante factor de riesgo de enfermedad cardiovascular.

“Dormir bien todas las noches es vital para la salud cardiovascular”, afirma Donald M. Lloyd-Jones, M.D., Sc.M., FAHA, ex presidente voluntario de la American Heart Association y director del Departamento de Medicina Preventiva, catedrático Eileen M. Foell de investigación cardiovascular y profesor de medicina preventiva, medicina y pediatría en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern. “Los adultos deben aspirar a un promedio de 7 a 9 horas y los bebés y los niños necesitan más dependiendo de su edad. Desafortunadamente, sabemos que 1 de cada 3 personas no duermen la cantidad de sueño recomendada cada noche”.

Según Lloyd-Jones, la cantidad de sueño y la calidad del sueño son importantes, y ambos pueden tener un impacto significativo en la salud cardiovascular, así como en la salud en general. Además de aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares como ataque cardíaco y accidente cerebrovascular, la falta de sueño también puede poner a las personas en riesgo de sufrir depresión, deterioro cognitivo y obesidad.

La investigación en el “Diario de la American Heart Association” muestra que mantener un patrón de sueño constante puede desempeñar un papel importante en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Los investigadores encontraron que quedarse dormido a diferentes horas o dormir una cantidad inconsistente de horas cada noche, incluso variaciones de más de dos horas por noche dentro de la misma semana, estaban relacionados con el desarrollo de endurecimiento de las arterias, lo que se conoce como aterosclerosis.

“Sabemos que las personas que duermen lo suficiente también manejan mejor otros factores de salud, como el peso, el azúcar en la sangre y la presión arterial”, explicó Lloyd-Jones. “La American Heart Association agregó recientemente el sueño a la lista de factores que respaldan una salud cardiovascular óptima. Los llamamos Life’s Essential 8 e incluyen comer una dieta saludable, no fumar ni vapear, estar físicamente activo y dormir lo suficiente, además de controlar su presión arterial y mantener niveles saludables de colesterol y lípidos, niveles saludables de azúcar en la sangre y un peso saludable.”

Considere que estos son pequeños cambios en los hábitos diarios que pueden marcar una gran diferencia en la calidad del sueño:

• Haga de la vida saludable un hábito: coma una dieta balanceada, realice actividad física regular y controle el estrés para fomentar una noche de sueño más saludable. • Establezca alarmas para la mañana y la noche: cumpla con los horarios específicos para acostarse y despertarse todos los días y comprométase con un horario de sueño constante tanto como sea posible. Junto con una alarma para despertarse, pruebe con una alarma para la hora de dormir para indicar que es hora de empezar a relajarse. • Establezca hábitos a la hora de acostarse: una vez que suene la alarma de la hora de acostarse, pase a un ritual familiar, como cepillarse los dientes, lavarse la cara o tomar un baño tibio. • Relájese y descanse: tómese unos minutos para desestresarse. Considere leer, escribir un diario, meditar o escuchar música para pasar una buena noche de descanso. • Tómese un descanso de la tecnología: un dormitorio sin luz ni tecnología equivale a dormir mejor, así que mantenga su teléfono y otros dispositivos alejados de la cama. Intente cerrar sesión en sus dispositivos electrónicos al menos una hora antes de acostarse.