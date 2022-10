5 Hallazgos claves del estado de las estafas por Internet 2022:

1. El dinero perdido por estafas en línea se ha duplicado desde COVID-19: se perdió un récord de $ 6.9 mil millones en 2021, frente a $ 3.5 mil millones en 2019 según el FBI IC3. La cantidad perdida casi se ha duplicado desde el comienzo de la pandemia mundial.



2. El 75% de las víctimas de estafas románticas tienen educación universitaria: existe la idea errónea de que las víctimas deben ser poco inteligentes. Sin embargo, 2.305 de las 3.074 víctimas encuestadas (75%) tienen alguna educación universitaria y el 13% obtuvo títulos de posgrado.



3. Los estadounidenses de clase media y baja representan el 84% de las víctimas de estafas románticas: la encuesta encontró que el 44% de las víctimas de estafas románticas ganan menos de $100,000 y un 40% adicional gana menos de $40,000 por año. En total, el 84% gana menos de $100,000.



4. Los adolescentes expertos en tecnología ven el mayor aumento en la pérdida de dinero: las víctimas menores de 20 años vieron un aumento del 1125 % en la pérdida de dinero por estafas en línea en los últimos cinco años, el aumento más alto de cualquier grupo de edad según los informes IC3 del FBI de 2017 y 2021. experimentó un aumento del 390% durante este período.



5. Las estafas de criptomonedas se están disparando: los estafadores se llevan la lotería con estafas falsas de inversión en criptomonedas. Se perdió un récord de $ 1.6 mil millones por estafas de criptomonedas en 2021, un aumento de casi siete veces desde $ 246 millones en 2020 según el IC3 del FBI. Tenga en cuenta que los estafadores de todo tipo a menudo piden que se les pague en criptografía. Considérelo una gran bandera roja.



5 consejos para evitar estafas en línea



1. No le dé dinero a nadie que nunca haya conocido en persona.

2. No dé información personal si nunca le ha conocido en persona

3. Realice una búsqueda inversa usando fotos, correos electrónicos, números de teléfono y direcciones para verificar si la persona o entidad con la que está hablando en línea es quién dice ser.

4. 5 grandes señales de alerta incluyen mala gramática, negarse a chatear por video, estar en el ejército, trabajar en el extranjero, pedir que le paguen con tarjetas de regalo o criptomonedas.

5. Use un administrador de contraseñas para crear muchas contraseñas, de modo que si una se ha visto comprometida, el resto de sus cuentas estén protegidas.