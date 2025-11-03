56% de los ciudadanos se opone a demolición del ala este de la Casa Blanca, según encuesta

Washington, (EFE).- Una encuesta realizada por los medios estadounidenses Washington Post y ABC aseguró que el 56% de un grupo de ciudadanos estadounidenses encuestados rechazan la demolición del ala este de la Casa Blanca ordenada por el presidente, Donald Trump.

De acuerdo con la encuesta solo el 28% de 2.725 adultos apoyan la construcción del salón de baile de 900 metros cuadrados que Trump ordenó en la residencia presidencial, mientras que un 56% se opone y otro 16% dijo que no está seguro de su opinión sobre el tema.

La encuesta realizada por Washington Post junto a ABC e Ipsos también rescata que existen divisiones entre partidistas, ya que 2 de cada 10 republicanos no está de acuerdo con la demolición, mientras que 9 de cada 10 demócratas si.

Los resultados coinciden con otras encuestas recientes, incluida una encuesta de Economist-YouGov realizada del 24 al 27 de octubre que encontró que el 25 por ciento de los estadounidenses apoyaban el proyecto y el 61 por ciento se oponían.

El proyecto del salón de baile ha sido descrito por el mandatario republicano como “un salón que todos querían desde siempre” y que no se hacía porque “no tenían un verdadero agente inmobiliario en la Casa Blanca”, haciendo referencia a su experiencia en el ámbito de las vienes raices como empresario.

El salón será financiado con 300 millones de dólares que fueron donados por decenas de magnates y empresas de tecnología. Además, forma parte de una serie de remodelaciones polémicas que Trump está realizando en la residencia y en Washington.

Esta semana, la Casa Blanca destituyó a 6 consultores encargados de cuidar el patrimonio y aconsejar sobre remodelaciones y construcciones en la sede del Ejecutivo y serán sustituidos por otros nombrados por el mandatario.