14.9 C
McAllen
Monday, November 3, 2025
InicioInformación GeneralEstados Unidos56% de los ciudadanos se opone a demolición del ala este de...
Estados UnidosPoliticaPortada

56% de los ciudadanos se opone a demolición del ala este de la Casa Blanca, según encuesta

By El Periódico USA
0
9
Archivo. EFE/EPA/SHAWN THEW

Washington, (EFE).- Una encuesta realizada por los medios estadounidenses Washington Post y ABC aseguró que el 56% de un grupo de ciudadanos estadounidenses encuestados rechazan la demolición del ala este de la Casa Blanca ordenada por el presidente, Donald Trump.

De acuerdo con la encuesta solo el 28% de 2.725 adultos apoyan la construcción del salón de baile de 900 metros cuadrados que Trump ordenó en la residencia presidencial, mientras que un 56% se opone y otro 16% dijo que no está seguro de su opinión sobre el tema.

La encuesta realizada por Washington Post junto a ABC e Ipsos también rescata que existen divisiones entre partidistas, ya que 2 de cada 10 republicanos no está de acuerdo con la demolición, mientras que 9 de cada 10 demócratas si.

Los resultados coinciden con otras encuestas recientes, incluida una encuesta de Economist-YouGov realizada del 24 al 27 de octubre que encontró que el 25 por ciento de los estadounidenses apoyaban el proyecto y el 61 por ciento se oponían.

El proyecto del salón de baile ha sido descrito por el mandatario republicano como “un salón que todos querían desde siempre” y que no se hacía porque “no tenían un verdadero agente inmobiliario en la Casa Blanca”, haciendo referencia a su experiencia en el ámbito de las vienes raices como empresario.

El salón será financiado con 300 millones de dólares que fueron donados por decenas de magnates y empresas de tecnología. Además, forma parte de una serie de remodelaciones polémicas que Trump está realizando en la residencia y en Washington.

Esta semana, la Casa Blanca destituyó a 6 consultores encargados de cuidar el patrimonio y aconsejar sobre remodelaciones y construcciones en la sede del Ejecutivo y serán sustituidos por otros nombrados por el mandatario.

ARTICULOS RELACIONADOS

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

ARTICULOS RECIENTES

Cargar más

Selección del editor

Entradas más populares

Espectáculos

Acerca de Nosotros

Hecho por hispanos, para hispanos

Contact us: info@elperiodicousa.com

Síguenos

© El Periódico USA. 2025