63,4 % de menores hondureños migra por cuenta propia y 81 % busca mejores condiciones

Tegucigalpa, (EFE).- El 63,4 % de los menores hondureños que migra de manera irregular a Estados Unidos lo hace por cuenta propia y el 81 % de ellos busca mejores condiciones de vida, según una encuesta difundida este miércoles por la Organización Internacional paras la Migraciones (OIM) en Tegucigalpa.

La encuesta de Hogares de Movilidad Humana sobre niñez y adolescencia migrante no acompañada retornada a Honduras, que se implementó entre julio y diciembre de 2022, señala que el 30,5 % de los menores viaja con traficantes de personas.

“6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes retornados recorrieron la ruta migratoria por cuenta propia, mientras que 3 de cada 10 lo hicieron con un traficante de personas”, detalla.

Los resultados de la encuesta, apoyada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), fueron presentados por el jefe de Misión de la OIM para El Salvador y Honduras, Nicola Graviano, quien dijo a EFE que “es preocupante” que los menores migren y aún más cuando viajan sin la compañía de un adulto.

“Los niños no acompañados están más expuestos a fenómenos de vulneración de sus derechos, trata, explotación, entonces eso conlleva riesgos importantes para ellos”, enfatizó.

El 98 % de los menores hondureños tenía como destino Estados Unidos, y el 81 % de ellos busca mejorar sus condiciones de vida, por lo que la OIM destacó la necesidad de trabajar en políticas públicas que generen oportunidades de empleo en el país.

La investigación precisa que el 29,2 % de los menores migra por reunificación familiar y otro 27,8 % por motivos laborales debido a la informalidad y los bajos salarios en su país que no permiten cubrir sus necesidades básicas.

En 2022 se registraron 14.346 casos de retornos de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en Honduras, lo que supone un aumento del 81,2 % con relación a 2021, según datos citados por la OIM.

UN FENÓMENO MULTICAUSAL

La migración es un “fenómeno multicausal, hay factores de empuje y de atracción”, señaló Graviano, quien indicó que la población debe conocer los riesgos de migrar de forma irregular, sobre todo en la niñez y en la adolescencia.

Es necesario también, añadió, fomentar un diálogo entre los países de origen, tránsito y destino, y buscar mecanismos para que la migración se haga de “manera ordenada, segura y regular”.

El 54 % de los menores migrantes vive con uno de sus padres, 28 3 % con los dos, un 13 % con sus abuelos y el 4,5 % con tíos, destaca la encuesta de la OIM, que precisa que el 48,8 % de los hogares es liderado por mujeres.

El estudio asegura que el 44,2 % de los menores retornados al país centroamericano de 12 a 17 años “no cumple con la escolaridad mínima esperada”.

El 85,4 % de los hogares tienen al menos un familiar en el extranjero, el 55,6 % recibe remesas y 2 % han experimentado el desplazamiento interno forzado por violencia e inseguridad, agregó.

Según el informe, el 98,5 % de los hogares cuenta con servicio sanitario, el 88,2 % tiene internet y el 5,1 % de ellos fueron afectados por desastres naturales, enfermedades o problemas sociales los últimos 12 años.

La encuesta se llevó a cabo en el marco del proyecto Respuestas Integrales sobre Migración en Centroamérica, ejecutado por la OIM y financiado por la Usaid.