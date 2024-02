80-73. México sufre otra vez en el último cuarto, pero vence a República Dominicana

México, (EFE).- La selección mexicana de baloncesto sufrió en el último cuarto, pero venció en tiempo extra por 80-73 a la de República Dominicana en la segunda jornada del grupo C del torneo de clasificación para la AmeriCup Nicaragua 2025.

Paul Stoll lideró a la ofensiva de México con 16 puntos, siete de ellos en el tiempo extra. Víctor Liz fue el mejor por los dominicanos también con 16.

El viernes pasado, en el primer partido de la serie entre ambos países, República Dominicana vino de menos a más y en el último cuarto remontó hasta imponerse por 84-73.

Este lunes, la historia pareció repetirse porque otra vez México dominó los primeros tres períodos y en el último los dominicanos empataron, esta vez en 66 puntos.

Con la victoria en la prórroga los locales se instalaron en el tercer puesto del Grupo C con una victoria y una derrota, por detrás de República Dominicana, que tiene la misma campaña, pero tiene mejor diferencia de puntos. El líder Canadá suma dos triunfos.

En el primer cuarto, México sacó ventaja de una racha de 10 puntos sin respuesta de los dominicanos y liderados por nueve unidades de Fabián Jaimes se impuso 22-10 en un primer cuarto en el que Dominicana apenas encestó el 26.6 por ciento de sus tiros de campo.

La defensa mexicana fue clave en el resultado, ya que además de una buena defensa perimetral sobre sus rivales, tampoco cedió el control de la pintura.

Los caribeños no encontraron el tino en el segundo período, en tanto los mexicanos contaron con otra buena actuación de su zaga en la zona pintada y un ataque liderado por seis puntos de Gael Bonilla, que les permitió irse 40-25 adelante al descanso.

Dominicana intentó meterse al partido con triples, pero de los siete intentos sólo mandó dos adentro de la canasta.

En la tercera manga, México siguió con una buena presión sobre los tiradores dominicanos y con un ataque concentrado en la pintura se fueron a los 10 minutos finales con una ventaja de 51-39.

Los dominicanos apostaron a convertir en puntos las pérdidas de sus rivales, con 10 unidades conseguidas por es vía, pero no fueron suficientes para acercarse en el marcador.

República Dominicana encontró en el último cuarto la fórmula para desarmar a la defensa de México y se apoderó por primera vez en el partido de la zona pintada, en la que obtuvo 16 puntos.

Liz fue el mejor de los caribeños, al encestar 11 unidades, la última de ellas convertida en un tiro de castigo clave para empatar 66-66 el partido con solo 17 segundos para el final y obligar al partido a irse al tiempo extra.

El juego siguió parejo en la prórroga y se definió por un triple de Paul Stoll con 56 segundos para el final y el regreso de la buena defensa que los locales habían demostrado en la mayor parte del partido, para dejar el marcador final 80-73.

En la segunda ventana de las eliminatorias a la AmeriCup 2025, que se jugará en noviembre próximo, tanto mexicanos como dominicanos visitarán a Canadá y a Nicaragua en la actividad del grupo C, en el que están en disputa dos boletos a la AmeriCup porque los nicaragüenses, al ser anfitriones, ya tienen uno de los pases.