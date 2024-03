89-123. Sabonis suma su 24 triple doble con los Kings y los Raptors su octava derrota consecutiva

Toronto (Canadá), (EFE).- El pívot Domantas Sabonis consiguió su 24 triple doble de la temporada en el partido que los Sacramento Kings disputaron en Toronto con los Raptors y que el equipo de la capital de California ganó por 89-123.

Es la octava derrota consecutiva de los Raptors que desde que se desprendieron a principios de año de Pascal Siakam y O.G. Anunoby, no levantan cabeza. Desde que Siakam fue traspasado a los Indiana Pacers el 17 de enero, los de Toronto han ganado ocho partidos y perdido 25.

Sabonis alcanzó el número mágico antes de que acabase el tercer cuarto al anotar su décima asistencia cuando ya tenía en su haber 12 puntos y 17 rebotes.

Poco después de alcanzar el triple doble y antes de acabar el tercer cuarto, el jugador se sentó en el banquillo con 13 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias y ya no volvió a la cancha en el resto del partido.

Sabonis ha conseguido al menos un doble doble en todos los pasados 51 partidos que ha disputado.

Al acabar el partido, el técnico español Jordi Fernández, segundo entrenador de los Kings, destacó a preguntas de EFE el papel que Sabonis juega en el esquema de juego del equipo.

“Es muy importante para nosotros. Jugamos a través de él. No sólo por lo que anota sino lo que distribuye y lo que rebotea. Y esto al final te dice del tipo de persona y jugador que es: muy trabajador, muy profesional y muy buen compañero”, declaró Fernández que también es el seleccionador de Canadá.

El máximo anotador del partido fue el base de los Kings De’Aaron Fox, con 20 puntos. En total seis jugadores de los Kings llegaron a los dobles dígitos en puntos.

En unos diezmados Raptors, el máximo anotador fue el escolta Gary Trent Jr., con 18 puntos.

La actuación de Sabonis, que es líder de triples dobles en la NBA por delante de Nikola Jokic (21) y Luka Doncic (18), fue lo más destacado de un partido que Toronto nunca tuvo a su favor.

La difícil situación de los Raptors, que en las últimas semanas ha perdido por lesión a algunos de sus jugadores más importantes, se complicó el martes cuando el equipo anunció que su base titular, Immanuel Quickley, estará de baja indefinida por “razones personales”.

Este mes de marzo, los Raptors han perdido a su estrella, Scottie Barnes, por lesión en la mano; el pívot Jakob Poeltl por rotura del ligamento del dedo meñique; y Chris Boucher por lesión en la rodilla derecha. Además, RJ Barrett está de baja por la reciente muerte de su hermano menor.

Y este miércoles, se lesionó el pívot Jontay Porter que tuvo que abandonar el partido en el primer cuarto.

Pero incluso sin la lesión de Porter, era difícil que los Raptors hubiesen obtenido un mejor resultado.

En el primer cuarto, los Raptors aguantaron el tipo ante la exhibición de Sabonis, Fox y Malik Monk. El equipo local incluso se puso brevemente por delante en el marcador, 17-16, a los seis minutos del inicio del partido.

Fue la única vez en la que los Raptors dominaron el marcador. Al finalizar los primeros 12 minutos, los Kings estaban cinco puntos arriba, 27-32.

En el segundo cuarto, los visitantes anotaron 36 puntos por 18 de los locales, lo que dejó el marcador en 45-68 y a Sabonis acechando el triple doble con ocho puntos,12 rebotes y cinco asistencias.

En nueve minutos del tercer cuarto, Sabonis añadió cinco asistencias, cinco rebotes y cinco puntos, lo que le aupó a su 24 triple doble de la temporada.

Para entonces, la ventaja de los Kings había aumentado a 34 puntos, 65-99, y el equipo técnico de los Kings decidió reservar a su poste.

En los últimos 12 minutos, ningún titular de los Kings pisó la cancha lo que permitió a los Raptors anotar en el último periodo los mismos puntos que su rival, 24, y dejar el marcador final en 89-123.