A 7 días de los Juegos, Guatemala se prepara para participar sin himno y bandera

Ciudad de Guatemala, (EFE).- Guatemala competirá en la próxima edición XXIV de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 348 atletas preparados para buscar medallas, pese a que su participación será sin los colores patrios debido a la suspensión vigente del Comité Olímpico Internacional (COI).

“Es triste, porque uno va con la ilusión de representar a Guatemala, y al ganar sería hermoso escuchar el himno nacional, pero esta vez no será así”, contó a EFE la marchadora local Maritza Poncio, quien competirá en la prueba de los 20 kilómetros de las justas regionales, que arranca el próximo 23 de junio en San Salvador, El Salvador.

La marchadora, de 28 años, al igual que los otros 347 atletas guatemaltecos de más de 35 disciplinas que conforman la delegación nacional, tendrán que competir en San Salvador de forma neutral bajo los colores y logotipo del ente organizador, Centro Caribe Sports.

Si un atleta guatemalteco gana una medalla en los Centroamericanos y del Caribe, o en cualquier otra justa del ciclo olímpico, su himno no sonará y la bandera de su país no podrá ser izada.

Ello obedece a que en octubre pasado el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) fue suspendido por decisión del Comité Olímpico Internacional debido a que existió injerencia estatal del Gobierno local en sus decisiones, algo prohibido por la Carta Olímpica.

Dicha injerencia estatal tuvo lugar cuando los estatutos del COG fueron parcialmente retirados en agosto por el máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, tras una batalla de recursos legales entre dos candidatos a la presidencia del ente deportivo.

Pese al entorno adverso, Poncio asegura estar preparada para luchar por las medallas contra las exponentes de Colombia y México, naciones del área que dominan la marcha atlética.

Nacida en el departamento (provincia) de Totonicapán (noroeste) y también es profesora de educación física, Poncio compitió este año en premios de Eslovaquia y España, consiguiendo colocarse entre las mejores 50 mejores marchistas del mundo en la modalidad de 20 kilómetros.

CON “INCERTIDUMBRE” POR LA SITUACIÓN

Poncio, tras finalizar un entrenamiento en la pista del estadio nacional Doroteo Guamuch Flores, en la Ciudad de Guatemala, afirmó que los seleccionados de marcha vivieron momentos de “incertidumbre” por desconocer los alcances que tendría la suspensión del COI en sus carreras.

Sin embargo, el apoyo económico y las becas deportivas para los atletas de marcha, el deporte que le ha dado su única medalla olímpica a Guatemala, no ha sufrido recortes y el COG sigue financiando las competencias internacionales y los campamentos de los atletas, de acuerdo con los deportistas.

“El apoyo económico sigue, pero al inicio de la suspensión había mucho miedo y muchos atletas se retiraron. De mi equipo, tres marchistas abandonaron el deporte”, explicó a EFE Julio Urías, entrenador de la selección mayor de marcha de Guatemala.

CON 21 OROS EN LA ÚLTIMA EDICIÓN

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, Guatemala consiguió 82 medallas en total para terminar en la sexta posición del tablero general al sumar 21 oros, 22 platas y 41 bronces.

En aquella oportunidad, más de 400 atletas compitieron en las justas, una cifra superior a la de San Salvador 2023, de acuerdo con información del COG proporcionada a EFE.

Además, algunos referentes de Guatemala, como el marchista Erick Barrondo, ganador de una medalla de plata en los 20 kilómetros marcha en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, no estará presente ya que se canceló la prueba de 35 kilómetros donde estaba clasificado.

La suspensión impuesta por el COI seguirá vigente de forma indefinida y los Juegos Centroamericanos y del Caribe representan el inicio del ciclo olímpico para Guatemala rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, debido a que las justas Centroamericanas, previstas para 2022, fueron suspendidas. EFE

