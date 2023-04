A. Espargaró no está cómodo en Austin, pero piensa “en grande”, en el podio

Austin (Estados Unidos), (EFE).- El español Aleix Espargaró afirmó que ni él ni su moto están cómodos en el circuito de Las Américas de Austin, pero se marcó como objetivo “un podio”.

“Sé que me pongo objetivos grandes, pero si acabo sexto no voy a estar contento después de este inicio de temporada. Y en MotoGP todo puede pasar”, afirmó.

“Si trabajo bien y el equipo da con la tecla, no estando Marc -Márquez- y Enea -Bastianini- que son los últimos ganadores, que son dos pilotos muy fuertes, hay que pensar en el podio y luego ya veremos, pues siempre habrá tiempo de bajar el ‘suflé’, pero es que si no es así se escapa el tren”, insistió al respecto el piloto de Aprilia.

“Para mí Austin es de los GG.PP. más importantes de todo el año. ¿Por qué? Porque voy muy despacio aquí, no soy competitivo, no soy rápido, siempre he tenido problemas en Austin y por eso me haría una especial ilusión ser rápido aquí y hacerlo bien. Voy a intentarlo todo, voy a tratar de prepararlo todo mejor, he analizado muy bien las sesiones, con Antonio tenemos alguna idea para cambiar la moto porque siempre ha sido muy crítica aquí, así que a ver si le puedo dar la vuelta porque sé que hay circuitos en los que iré rápido y hay circuitos en los que te cuesta más, donde a mí me hace especial ilusión ir rápido. Y este es uno de ellos”, insistió.

“Es un circuito con muchos cambios de dirección, que no es mi punto fuerte, y realmente no soy rápido haciéndolos, y hay muchos. Es un circuito donde no hay prácticamente ninguna frenada en inclinación, son todas las frenadas muy rectas, muy bruscas y la moto es muy inestable. Y hay muchos baches, que también la Aprilia es muy rígida”, explicó.

“Yo no soy muy rápido en este circuito pero tampoco la Aprilia es la mejor moto aquí, así que se junta todo un poco”, recalcó Aleix Espargaró.

En cuanto a su inicio de temporada, señaló: “No tengo ningún punto, eso es un desastre. Pero si lo analizas todo un poco mejor, en Portimao hice la vuelta rápida de la carrera, en Argentina fui el más rápido en seco. En las dos en seco he sido el más rápido, pero no he hecho buenos cronos. Y luego en Argentina llovió”.

“No son excusas, hay que ser rápido en el crono y ser rápido en agua, esto es el Mundial. En términos de velocidad es lo que me esperaba, pero en resultados no he tenido mucha suerte”, lamentó.

Sobre el circuito estadounidense, Aleix Espargaró insistió en que para él va a ser “el más duro”. “Yo, normalmente, siendo sincero, no me canso mucho con la MotoGP, pero aquí en Austin, sí. Hay muchos cambios de dirección y el tema muscular no es mi punto fuerte”, destacó.

“El año pasado acabé un poco cansado tras la carrera del domingo, y este año que corremos en sábado también va a ser bastante exigente”, insistió.

Del trazado dijo que “siempre es delicado”. “Todas las eses, cuando están muy juntas, siempre es fácil que alguno se la salte, o que se caiga, y que invada una zona, pero no sé por qué tendría que ser más peligrosa una esprint que una de distancia completa aquí”, agregó.

“Sí, claro, siempre, cuando hay más agresividad… pero en verdad en las esprint hay más riesgo cuando hay curvas rollo embudo, más cerradas. En cambio, el primer sector de esta pista es más estirado y eso hará que estemos más tranquilos”, aseveró Aleix Espargaró.