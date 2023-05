A.Gorostiza: “Crecimiento del Eibar pasa por crecimiento de la competición”

Bilbao, (EFE).- La presidenta del Eibar, Amaia Gorostiza, subrayó que, a pesar de que la entidad armera “disponía de una hucha” y era “una de las que menos necesitaba” del fondo CVC, decidieron apoyar al Plan Impulso de la LaLiga porque “el crecimiento” del club “pasa por el crecimiento de la competición”.

“Somos la población más pequeña de Europa con un equipo en Primera División y estamos compitiendo contra grandes buques. Nosotros solos no podemos crecer, debemos crecer de otra manera”, explicó Gorostiza en el foro EFE Sport Business sobre Industria del fútbol y Turismo Deportivo en Euskadi celebrado en San Mamés.

La dirigente añadió que el “milagro del Eibar” no ha sido otro que “haber podido estar en el sitio adecuado en el momento adecuado”, es decir, ascender a Primera División en 2014 en un momento de crecimiento de la liga española coincidiendo con el aumento de ingresos por derechos de televisión.

“Desde que se fundó el Eibar en 1940 ha sido la progresión de una manera de trabajar. Nuestra trayectoria ha ido por vías de no endeudamiento, de no gastar nunca más de lo que se tiene. Cogimos esa ola y gracias a que no teníamos deuda pudimos dedicar el dinero a formar una plantilla competitiva, no a tapar agujeros. Quizás ese ha sido el éxito”, recalcó.

Además del apartado deportivo, una de las mejoras que ha podido acometer el Eibar ha sido la remodelación de Ipurua, ya concluida, con una inversión “brutal” de 20 millones de euros.

“Hay sido una obra muy importante y sin cambiar de ubicación, rehaciendo y mejorando lo que ya estaba. La mejora ha sido muy notable y con nuestros propios medios”, subrayó.

Gorostiza, por otro lado, incidió en el carácter “local” del proyecto armero que se traslada también a la naturaleza de sus patrocinadores. “Por nuestra singularidad entendemos que necesitamos de la gente que tenemos alrededor y queremos potenciar a esas empresas y visibilizarlas a nivel nacional”, señaló.

También ponderó la presidenta los a “más de 11.000 accionistas de 69 países” que atestiguan que el Eibar “sigue siendo un club de la gente, de los aficionados” y puso en valor además la labor de la Fundación Eibar.

“Cuando llegué a la presidencia en 2016, la Fundación, que entonces era un proyecto guardado en un cajón, fue uno de mis focos y gracias al paso por Primera hemos podido inyectarlo y darle contenido”, se felicitó.