A la una, a las dos… Adjudicado a Kevin Love

Nueva York,(EFE).- Comisario de arte por unos días. Esa es la misión para la que Sotheby’s ha ‘fichado’ a Kevin Love, quien ha dejado momentáneamente las canchas de la NBA para ser el ‘curador’ de una puja de esta renombrada casa de subastas eligiendo obras de algunos de sus artistas favoritos.

Resulta habitual que los jugadores de la NBA compartan en las redes sociales durante sus vacaciones imágenes de fiestas por todo lo alto, hoteles de lujo o viajes a algún paraíso terrenal al alcance de contados bolsillos.

Sin embargo, muy pocos subirían a Instagram una fotografía -además en el día de su cumpleaños- posando junto a Ed Ruscha, un referente muy importante dentro del ‘arte pop’.

Eso hizo hace un par de semanas Kevin Love, uno de los interiores más completos y longevos de la NBA en el siglo XXI y que también es un notable aficionado al arte y coleccionista.

“Lo que busco en una obra de arte es que me haga sentir algo, que tenga una respuesta visceral, una catarsis. Así es como miro el ser un coleccionista, al arte y la vida en general”, comentó Love, de 35 años y ahora jugador de los Miami Heat, en una entrevista reciente en la web de Sotheby’s.

“Quiero encontrar obras que realmente me ‘hablen a mí'”, añadió al indicar que está muy interesado en los procesos y los medios con los que trabajan los artistas en sus proyectos.

Bajo el título “Contemporary Curated”, la sede en Nueva York de Sotheby’s ha invitado en los últimos años a diferentes personalidades del mundo del espectáculo para que sean comisarios de esa subasta de arte contemporáneo.

Algunos de los ‘curadores’ previos de “Contemporary Curated” fueron la estrella de la televisión Oprah Winfrey, el actor Robert Pattinson o el DJ Steve Aoki.

No obstante, esta es la primera vez que Sotheby’s en Nueva York trabaja con un deportista para esta subasta.

“Estamos absolutamente entusiasmados de colaborar con la superestrella de la NBA y coleccionista Kevin Love en esta temporada de ‘Contemporary Curated'”, dijo en declaraciones a EFE Haleigh Stoddard, especialista de Sotheby’s que está al frente de ‘Contemporary Curated’.

“El conocimiento de Kevin y su profundo aprecio por el arte quedan subrayados por su fuerte convicción en el trabajo que deja un impacto positivo y estamos emocionados de amplificar su fino gusto a todo el mundo”, añadió.

ARTE EN LA FAMILIA

Cinco veces All-Star y campeón de la NBA en 2016 con los Cleveland Cavaliers, que derrotaron a los casi invencibles Golden State Warriors de Stephen Curry en un memorable séptimo partido a domicilio, Love no tuvo que ir muy lejos para encontrar un modelo de deportista en el arte ya que su padre, Stan Love, fue jugador de la NBA y es un amante de la fotografía.

Además, Kevin Love creció en un ambiente familiar muy musical puesto que su tío Mike Love fue uno de los fundadores de una banda imprescindible del pop en el siglo XX: The Beach Boys.

Con ese bagaje previo y su trabajo como coleccionista a lo largo de los años, Kevin Love ha elegido ocho obras para el catálogo de “Contemporary Curated”, una subasta que se celebrará el próximo jueves 28 de septiembre en Nueva York (del 23 al 27 se podrán contemplar las obras en una exposición).

Entre esas obras aparecen, por ejemplo, los cuadros “Canoe with Figure” (1974) de Alex Katz y “Untitled” (2007) de Jennifer Packer que, según las estimaciones de Sotheby’s, podrían alcanzar un precio en la subasta de entre un millón y 1,5 millones de dólares.

Otra pintura, en este caso “Club 55” (1990-94) de Ernie Barnes y que es un homenaje al legendario músico Marvin Gaye, podría venderse por entre 800.000 y 1,2 millones de dólares.

Por cierto, Barnes también fue una figura con un pie en el mundo del deporte y otro en el arte ya que compitió en la NFL.

Entre las piezas seleccionadas por Love para esta subasta aparecen asimismo una fotografía de Cindy Sherman, una escultura de Antony Gormley o una obra de Ed Ruscha titulada “Me”.

“Ruscha combina brillantemente humor, ingenio y autorreflexión. ‘Me’ es un emblema de su estilo y de las diferentes interpretaciones del texto y los trucos visuales -todo ello me cautiva de su trabajo-. Es una parte muy importante de mi colección personal y de quién soy”, indicó Love.

Lamentablemente, el pívot no podrá estar en Nueva York para la subasta ya que su decimosexta temporada en la NBA está a la vuelta de la esquina.

Pero es muy probable que entre partidos, entrenamientos y viajes en busca del anillo con los Miami Heat -el año pasado se quedaron a un paso de la gloria cayendo en las Finales de la NBA ante los Denver Nuggets-, Love encuentre tiempo para disfrutar del arte y descubrir nuevas obras que despierten una respuesta “visceral” en él.

David Villafranca