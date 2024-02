A los 46 años Tom Brady corre las 40 yardas más rápido que cuando tenía 22

Redacción Deportes, (EFE).- A sus 46 años Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, corrió este jueves más rápido la prueba de las 40 yardas que cuando tenía 22 años.

Brady, quien se retiró en febrero del 2023, se sometió a una de las pruebas principales del NFL Combine, plataforma en la que los atletas del fútbol americano universitario muestran sus habilidades ante los cazadores de talento de la NFL, con la esperanza de ser seleccionados para alguno de los 32 equipos en el Draft que cada año organiza la liga.

“Estoy haciendo ejercicio, vamos a tomar algunas fotos y vídeos y quizá tal vez, sólo tal vez probemos en las 40 yardas”, dijo Brady en un vídeo que publicó en sus redes sociales en el que maneja camino a un ejercicio que organizó para probarse a sí mismo.

El ex mariscal de campo, que ganó seis anillos de campeón con New England Patriots y uno con Tampa Bay Buccaneers, recreó la participación que tuvo como novato en dicha prueba en el año 2000, cuando registró 5 segundos y 28 centésimos, uno de los tiempos más lentos en la historia, el cual superó este martes al detener el cronometro en 5.12.

El récord de mayor velocidad en la prueba de las 40 yardas es de 4 segundos y 22 centésimos impuesto por el hoy receptor de los campeones Kansas City Chiefs, John Ross, y data de 2017.

En el vídeo, en el que Brady es animado por algunos amigos y su entrenador personal, el 15 veces seleccionado al Pro Bowl vistió ropa deportiva negra y zapatillas blancas.

Al finalizar y ver que superó el tiempo que registró hace 24 años se desafió a volver a hacerlo luego de que cumpla 47.

“Lo hicimos y el próximo año lo haremos más rápido”, señaló.

Tom Brady nunca se distinguió por su velocidad. En el NFL Combine de hace 24 años no era de los prospectos más deseados de la liga.

Fue seleccionado en el lugar 199 de la sexta ronda de los New England Patriots como quarterback sustituto, algo que cambió desde su segundo año en la NFL, cuando triunfó en el primero de los siete Super Bowls que obtuvo, que lo tienen como futuro miembro del Salón de la Fama.