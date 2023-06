“A veces la vida arrasa como un temporal”, dice la cantante cubana Haydée Milanés

Miami, (EFE).- La cantante y compositora cubana Haydée Milanés (La Habana, 1980) estrenará este viernes en Miami una versión “en tiempo de salsa” de “Yolanda”, el tema más internacional que escribió su padre, Pablo Milanés, en un concierto preámbulo del Día de los Padres en Miami, ciudad donde se estableció por estar “censurada en los medios” de la isla.

La presentación tendrá lugar este viernes en el Flamingo Theater Bar, el mismo escenario donde actuó en marzo pasado en un concierto dedicado a su padre, con todas las localidades previamente vendidas.

Sobre la nueva versión de “Yolanda”, explica que el arreglo es de “Leo”, el pianista de la banda con la que toca actualmente y es “un poco más movida, digamos que más bien en tiempo de salsa”.

Pero esta no será la única versión de un conocido tema de cantautor llevado a salsa.

También estrenará otra de un tema que ella grabó anteriormente en un disco homenaje a Joaquín Sabina, “Que se llama soledad”, y que ahora canta como salsa con una alineación compuesta por piano, trompeta, tumbadoras, batería y percusión menor.

Durante el concierto, la cantautora viajará de regreso a su primer disco, “Haydée” (2004), compuesto, arreglado y producido por Descemer Bueno en el que tuvo como invitado a Kelvis Ochoa, quien formó parte del proyecto Habana Abierta. De ese álbum ha entresacado “Tú y yo”.

“Es la canción con la que me di a conocer. Esas canciones como ‘Libélula’, ‘Tanto amar’, ‘Tú y yo’ de alguna forma siempre me acompañan, desde aquel primer disco”, dice.

También, adelanta, la noche tendrá “una sorpresa”, que pretende guardar pero se le escapa de la boca. Se trata de “un invitado especial”, el cantautor cubano Pavel Urquiza, muy conocido por el dúo que hizo con Gema Corredera.

“FUE BASTANTE DURO SALIR DE CUBA”

Llegada a Miami hace nueve meses, después de permanecer “casi completamente censurada en los medios” de su país, a Haydée la muerte de su padre en España en noviembre pasado la ha hecho volcarse “en hacer conciertos, componer y también en planificar nuevos proyectos”.

“Fue bastante duro porque yo estaba aquí. No me pude despedir de él, como también fue bastante duro salir de Cuba y empezar todo este proceso de adaptación. Son esos momentos de la vida que arrasan con todo, como un temporal”, confiesa.

“Pero”, añade, “pienso que esos momentos también tienen un lado de renacimiento”.

Sobre su salida de Cuba dice que en los últimos años empezó a sentirse “cada vez más sola”, con una hija de 10 años y en medio de una situación del país que describe como “precaria”.

“Hay muchísimas falta de libertad, muchísima represión, muchísima censura, muchísimas dificultades, también materiales, en las que está viviendo la gente. Los salarios no alcanzan, es una situación verdaderamente precaria”, comenta.

La cantante denunció “la respuesta de (el presidente Miguel) Díaz-Canel” a la protesta popular del 11 de julio de 2021.

“Ese señor dio una orden que fue una cosa terrible. Toda la gente que ha ido a la cárcel, incluso algunos menores de edad, es algo terrible”.

“Llevo muchos años expresándome, haciendo algunas denuncias y ya no tenía cabida allá. Me estaban cerrando muchas puertas y desde hacía mucho tiempo estaba casi completamente censurada en los medios”, detalló.

En Miami, donde se ha establecido “por el momento” junto a su hija y esposo, dice haber encontrado “un pedacito de Cuba”.

“Las veces que he venido desde el 2010, he visto cómo ha ido creciendo la ciudad culturalmente. Ha venido muchísima gente para acá y me imagino que seguirán llegando”, acotó.

Con cinco álbumes detrás, según muestra su web, con “Palabras” (2014) recogió en su voz una parte importante de los boleros y canciones de la conocida autora Marta Valdés, mientras que con “A la felicidad” (2010), Haydée se estrenó como compositora, arreglista y productora.

La artista tiene un nuevo disco “en camino”, del que solo adelantó que tiene “algunas canciones en coautoría con Kelvis Ochoa”.

“Estamos en ello. Estoy terminando de componer algunas canciones. Este año pienso que ya empezaremos a grabar”, vaticinó.

Jorge I. Pérez