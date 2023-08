Aaron Rodgers critica baja energía de los Jets previo al juego ante Panthers

Redacción Deportes, (EFE).- Aaron Rodgers, ‘quarterback’ de los New York Jets de la NFL, acusó falta de potencia en su equipo en el entrenamiento previo al partido ante los Carolina Panthers del sábado próximo.

“Pensé que tal vez no teníamos el mismo tipo de energía que ellos al comienzo de la práctica”, señaló Rodgers, al finalizar el entrenamiento en conjunto que los Jets tuvieron con los Panthers, equipo al que se medirán en el juego de la semana uno de la pretemporada.

A Rodgers, cuatro veces designado Jugador Más Valioso de la temporada, se le notó molesto en varias ocasiones con sus linieros y receptores a pesar de sus intentos por explicar lo que quería, algo que aceptó el centro Connor McGovern.

“Sentí la frustración, todos en la línea ofensiva la sentimos, Aaron, los entrenadores, todos. No puedes tener tres jugadas y estar fuera”, mencionó McGovern.

Una molestia que también percibió el receptor Corey Davis.

“Ha sido muy paciente, muy indulgente, ha trabajado con nosotros y se ha asegurado de que todo quede claro, de saber qué es lo que necesitamos. Pero podría imaginarlo tomando otro rumbo si las cosas no marchan como corresponde”, subrayó Corey.

Rodgers, de 39 años, llegó a los Jets para la temporada 2023 luego de pasar 18 años en los Packers, equipo en el que en sus últimas temporadas no ocultaba su molestia cada vez que sus receptores no cumplían con las rutas diseñadas en las jugadas o fallaban en la recepción.

Desde su arribo a New York, en abril pasado, el pasador buscó mantener empatía con sus compañeros de ofensiva; este miércoles fue la primera vez que se le notó molesto, aunque al final de la práctica quiso matizarlo.

“A pesar de la energía inicial, pienso que hubo algunas cosas buenas; aunque hay muchas cintas de aprendizaje. Creo que manejamos bastante bien el frente en el juego terrestre, pero en el juego aéreo hubo algunos problemas”, explicó el campeón en el Super Bowl XLV.

Luego del duelo ante los Panthers de este sábado, los Jets recibirán a los Tampa Bay Buccaneers el 19 de agosto próximo y cerrarán su pretemporada ante los Giants, el día 26.

Debutarán en la semana uno de la temporada 2023 de la NFL el 11 de septiembre ante los Buffalo Bills.