Aaron Rodgers pasa de Packers a Jets a cambio de múltiples selecciones

Redacción Deportes, (EFE).- El experimentado ‘quarterback’ Aaron Rodgers, pasó de los Green Bay Packers a los New York Jets a cambio múltiples selecciones de las ediciones del Draft 2023 y 2024 de la NFL.

“Todavía hay cosas por hacer. No está finalizado el acuerdo, pero esperamos que se haga en los próximos días. Esperamos tener esto hecho antes del Draft”, dijo el gerente general de los Packers, Brian Gutenkunst.

Además de Rodgers, los Jets recibirán de Green Bay una selección primera ronda (turno 15) y una de quinta ronda (número 170) en el Draft de este año.

Los Packers obtendrán de New York una selección de primera ronda (turno 13), una de segunda ronda (número 42) y una de sexta (207) del Draft que arranca este jueves y una segunda selección del Draft 2024 que podría convertirse en una de primera ronda si Rodgers llama el 65 por ciento de las jugadas en la temporada 2024.

Aaron Rodgers, de 39 años, estuvo en los Packers durante 18 temporadas, 15 de ellas como titular, durante las cuales los llevó a ganar el Super Bowl XLV, partido del que fue designado Jugador Más Valioso (MVP).

El ‘quarterback’ nacido en Chico, California, expresó su deseo de salir de Green Bay, equipo al que llegó seleccionado en la primera ronda del Draft 2005, desde antes de iniciar la campaña 2022; algo que no se concretó.

Al final de esa campaña el cuatro veces Jugador Más Valioso de la temporada de la NFL se dijo indeciso entre retirarse o continuar su carrera en otro equipo.

Para decidirlo, en marzo pasado, se aisló en un retiro de oscuridad en una cabaña ubicada en una reserva natural durante cuatro días. Al culminar su retiro, Rodgers anunció que su intención era jugar con los New York Jets.

“Dejé en claro que quiero seguir jugando en la NFL y mi intención es hacerlo para los New York Jets; no hay malicia ni ninguna amargura con los Packers”, explicó el mariscal de campo en marzo pasado.

Durante su estancia en Green Bay, Aaron Rodgers acumuló 59.055 yardas por pase, 475 pases de anotación y 105 intercepciones.