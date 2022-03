Aaron Rodgers renueva por cuatro años con los Green Bay Packers

Redacción deportes, (EFE).- El ‘quarterback’ (organizador del juego) Aaron Rodgers firmó una extensión de cuatro años del contrato que le une a los Green Bay Packers, equipo de la NFL, la liga profesional norteamericana de fútbol americano.

“Hola a todos; sí, jugaré con los Packers el próximo año. Estoy muy emocionado de estar de vuelta”, fue el mensaje que compartió Rodgers en sus redes sociales.

En el mismo mensaje el Mejor Jugador de la Temporada (MVP) 2021 no confirmó que su contrato sea a cambio de 200 millones de dólares, lo que lo hubiera convertido en el jugador mejor pagado en la historia de la NFL.

“Sólo quería aclarar algunas cosas; sí permaneceré en el equipo, sin embargo, los informes sobre mi firma de contrato son inexactos, al igual que los supuestos términos del contrato que firmé”, explicó, respecto a la noticia reportada por la NFL Network.

Rodgers, de 38 años, llegó a los Packers en 2005, seleccionado en el lugar 24 de la primera ronda del Draft.

En la temporada 2021 el campeón del Super Bowl XLV batió el récord de más pases de anotación (‘touchdowns’) de la franquicia, que pertenecía a otro legendario ‘quarterback’, Brett Favre, dos veces ganador del Super Bowl con Green Bay, con 442 pases, queRodgers elevó a 449.

Al final de la campaña el pasador sumó 4.115 yardas, 37 anotaciones y cuatro intercepciones; llevó a Green Bay a terminar con un balance de 13 triunfos y tres derrotas que lo situó como el mejor equipo de la NFC.

A finales del año pasado el cuatro veces MVP dijo que tendría que analizar si continuaba con los Packers la campaña 2022, una idea de la cual ya dudaba desde antes de iniciar la pretemporada de 2021.

Previo a esa campaña el dueño del jersey número 12 presionó a los Packers para mejorar su contrato; no se presentó al primer campamento obligatorio; y en ese momento se especuló con que el quarterback emigraría a los Denver Broncos, algo que no pasó.

Después de la derrota en el duelo divisional de la NFC en los ‘playoffs’ de la pasada campaña ante los San Francisco 49ers, el entrenador de Green Bay, Matt LaFleur, compartió su deseo de que Rodgers se mantuviese en su escuadra.

“Estaría loco por no quererlo de vuelta aquí, es una parte trascendental en el equipo; todos lo queremos aquí el próximo año, no hay debate sobre ello”, dijo LaFleur.

La extensión de contrato de Rodgers supone una hipotética espera de al menos otros cuatro años más para que el ‘quarterback’ suplente de los Packers, Jordan Love, de 23 años, elegido en la primera ronda del Draft 2020, tenga la oportunidad de ser titular.