Aaron Rodgers se lesiona en el segundo día de prácticas de los New York Jets

Redacción Deportes, (EFE).- Aaron Rodgers, nuevo ‘quarterback’ de los New York Jets, se lesionó el tobillo derecho durante el segundo día de practicas del equipo rumbo a la temporada 2023 de la NFL.

El mariscal de campo de 39 años, quien llegó a los Jets luego de 18 temporadas en los Green Bay Packers, se lastimó mientras participaba en ejercicios de acondicionamiento.

Luego de la lesión el cuatro veces designado Jugador Más Valioso de la temporada observó los ejercicios de los otros mariscales de campo sin lanzar ningún pase.

“No creo que sea demasiado grave, es un día más con el doctor, además, definitivamente me siento rejuvenecido”, dijo un optimista Rodgers a quien se le vio cojear levemente en un costado del campo de prácticas.

El mariscal de campo explicó cuál es su intención de cara a su campaña número 19 en la NFL.

“Siempre voy a tratar de estar en el campo. Siempre sentí que si mi 80 por ciento era mejor que el tipo que está detrás de mí, entonces debería estar en el campo. Mi postura siempre ha sido: le diré a los entrenadores cuándo voy a jugar”, advirtió.

El nacido en Chico, California, también compartió el rol que aspira a desempeñar en su nuevo equipo.

“Siempre he hablado en las reuniones, me gusta hacerlo. Quiero establecer un estándar de comunicación muy abierta para tratar de unir lo que dice cada vídeo en la sala con cómo se desarrolla cada jugada realmente en el campo”, explicó.

Rodgers también reconoció que espera influir con su experiencia a Zach Wilson, mariscal de campo que será su respaldo en la temporada 2023.

“Tengo la oportunidad de ayudar a Zach Wilson y a los otros mariscales de campo, pero esto tiene que ir más allá, tiene que haber una conversación fluida entre entrenadores y jugadores, una retroalimentación. Tienes que hablar a los más jóvenes”, concluyó.

Rodgers buscará llevar a los Jets a los ‘playoffs’ para intentar ganar su segundo campeonato de la NFL en la historia, el primer lo obtuvo con Green Bay en el Super Bowl XLV.