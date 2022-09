Abogado de Ricky Martin afirma que acusaciones contra él son patrón de acoso

San Juan, (EFE).- José Andreu Fuentes, uno de los abogados de Ricky Martin, aseguró que las acusaciones que hizo el sobrino del artista contra él por una presunta agresión sexual, “son parte de un patrón de acoso”.

“Estas acusaciones son parte de un patrón de acoso contra el cantante y se dan en reacción al reclamo del artista para que se reivindique su nombre ante las falsas alegaciones en su contra”, sostuvo Andreu Fuentes en un comunicado de prensa.

Las declaraciones de Andreu Fuentes provienen dos días después de que Dennis Yadiel Sánchez, sobrino de Ricky Martin, presentara una querella ante la Policía en un cuartel de San Juan por presunta agresión sexual, después de que el artista lo demandara por extorsión.

“Estas afirmaciones son tremendamente ofensivas y completamente falsas y desvinculadas de la realidad”, enfatizó Andreu Fuentes sobre la denuncia hecha por Sánchez contra el artista de 50 años.

“Cuando esta persona hizo acusaciones similares anteriormente, su solicitud de orden de protección en contra del artista tuvo que ser retirada, sobre todo porque esta persona admitió bajo juramento que Ricky Martin nunca lo había agredido de ninguna forma”, prosiguió.

Andreu Fuentes, a su vez, indicó que después de que Martin presentara la demanda contra su sobrino, “está intentando difundir nuevamente sus mentiras”.

“Este individuo tiene una agenda clara que es producto de una mente enferma que claramente necesita ayuda”, apuntó el abogado en el comunicado.

El portavoz de la Policía de Puerto Rico, Axel Valencia, confirmó este sábado a Efe la radicación de la mencionada querella contra Enrique Martin Morales, nombre de pila del cantante.

“Hay una denuncia que se puso ayer en horas de la tarde en el cuartel de Río Piedras por una víctima que es adulta”, explicó Valencia.

El portavoz agregó que son “investigaciones bien sensibles” y que por los protocolos de protección de víctimas “se protege la identidad” de las mismas.

La Policía no puede revelar el nombre del querellante aunque, según el medio local Primer Hora, se trata nuevamente de su sobrino, quien logró ex parte una orden de protección por violencia doméstica contra su tío el pasado julio.

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan archivó el pasado 21 de julio ese caso después de pedir Sánchez dejar sin efecto la orden de protección solicitada, pareciendo que todo quedaba zanjado.

Sin embargo, el cantante presentó el pasado miércoles una demanda contra su sobrino por extorsión, daños y perjuicios, solicitando una compensación no menor a 30 millones de dólares.

Dichas acciones causaron que le cancelaran al demandante contratos millonarios y proyectos artísticos presentes y futuros.

Los daños pecuniarios se cuantifican en una suma no menor de 10 millones de dólares.

Además, han causado daños a la reputación del demandante que se cuantifican a la fecha de la presentación de esta demanda en una suma no menor de 20 millones de dólares.

Sánchez, de 21 años, alegó en su momento que mantuvo una relación sentimental con Ricky Martin durante siete meses y que, tras la ruptura, su tío lo intimidó y se acercó en varias ocasiones a su hogar.

El cantante siempre calificó las alegaciones de “completamente falsas”.