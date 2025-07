Abusos contra migrantes en centros de detención en Florida

Hacinamiento, falta de atención médica y tratos degradantes

Un informe reciente de Americans for Immigrant Justice, Human Rights Watch y Sanctuary of the South denuncia condiciones inhumanas en tres centros de detención de migrantes en Florida: Krome, BTC y FDC. Los detenidos enfrentan hacinamiento, falta de atención médica, tratos degradantes, y en algunos casos, condiciones potencialmente mortales. Al menos dos muertes recientes podrían estar relacionadas con negligencia médica.

El informe documenta testimonios de 17 migrantes y revela abusos como:

Encierro en celdas frías y sin higiene.

Mujeres detenidas en centros para hombres sin privacidad ni productos de higiene adecuados.

Negación de tratamiento médico para enfermedades crónicas.

Uso de aislamiento como castigo por pedir ayuda psicológica.

Abuso físico y humillaciones, como alimentar a los detenidos esposados por detrás.

La población detenida en Florida ha aumentado debido a las políticas antimigrantes de la administración Trump. En Krome, la capacidad se triplicó en pocos meses.

Las organizaciones exigen que el gobierno estadounidense:

Ponga fin al uso sistemático de la detención migratoria.

Implemente alternativas basadas en la comunidad.

Garantice acceso médico adecuado.

Establezca supervisión independiente de los centros.

El informe concluye que el sistema de detención migratoria en EE. UU. es estructuralmente deficiente y viola derechos humanos fundamentales.

Sigue este link para leer el articulo completo.