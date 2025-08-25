33.9 C
Accidente de bus turístico deja cinco muertos en Nueva York

Archivo. EFE/EPA/JASON SZENES

Nueva York, (EFE).- Un autobús turístico se accidentó en Nueva York el viernes con 54 personas a bordo y cino de los pasajeros perdieron la vida.

De acuerdo con la Policía Estatal de Nueva York, el bus regresaba de las Cataratas del Niágara y se accidentó en la Interestatal 90 de Pembroke a unos 40 kilómetros de Búfalo.

La misma fuente explicó que el piloto perdió el control durante una distracción y volcó al intentar evitar chocar contra un arcén de la carretera pero se especificó que las causas del accidente siguen bajo investigación.

Las cinco personas fallecidas son adultas y aunque no se reveló su identidad se especificó que la mayoría de los pasajeros a bordo eran de origen filipino, chino e indio.

La Policía detalló que una investigación preliminar descartó una falla mecánica o incapacidad del conductor, quien sobrevivió al accidente y actualmente se encuentra cooperando con los agentes.

Además, un servicio de transporte médico de la localidad informó que tres helicópteros y otros servicios terrestres fueron desplazados a la zona para trasladar a más de 40 heridos a diferentes hospitales de la región y se espera que al menos dos personas sean operadas por fracturas expuestas en un centro asistencial público de Buffalo.

