ACNUR afirma que el 61 % de migrantes irregulares llega a México por violencia en su país

Ciudad de México, (EFE).- La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) dio a conocer que el 61 % de la población que ingresó de manera irregular a México en 2025 sufrió de violencia, amenazas e intimidación en su país de origen, porcentaje mayor al 53 % registrado el año anterior.

“En 2025, 61 % de la población refirió la violencia, amenazas e intimidación como principal razón de salida y 80 % mencionó que enfrentaría un riesgo si tuviera que regresar a su país”, apuntó ACNUR en un comunicado.

Además, advirtió de que estas cifras indican “un incremento en la proporción de personas que muy probablemente necesitan protección internacional”.

Precisó que la información se obtuvo a partir de los datos preliminares del Monitoreo de Protección 2025, un ejercicio que se publica de manera periódica para resaltar la evolución en la movilidad humana en el país.

El comunicado detalló que la recaudación de datos se obtuvo en las ciudades con alto flujo migratorio como Tapachula (Chiapas, sur), que comparte frontera con Guatemala, o Ciudad Juárez (Chihuahua, norte) y Tijuana (Baja California), las metrópolis fronterizas con Estados Unidos.

A esta lista se suma Reynosa (Tamaulipas, norte), Ecatepec (Estado de México, centro), Ciudad de México, Monterrey (Nuevo León, norte), Saltillo (Coahulia, norte), Villahermosa (Tabasco, sur), Piedras Negras (Coahulia) y Suchiate (Chiapas).

A partir de este monitoreo, en el que se encuestó a 1.490 personas, el 66 % mencionó a México como destino, mientras que el 31 % refirió a Estados Unidos, un resultado que contrasta con las cifras de 2024 en las que 57 % tenía como punto final al vecino del norte y solo 41 % al territorio mexicano.

ACNUR también detalló que en 2024, el 55 % de las personas viajaban en grupo familiar y 45 % lo hacía de forma individual, mientras que en 2025, el 52 % son personas adultas que viajan solas y el 48 % son familias.

“Hay, ligeramente, menos grupos familiares que salen de su país de origen con respecto a los años anteriores, o bien, que las familias viajan separadas”, sentenció.

Incluso señaló una variación en la composición de edad, puesto que en 2025 una de cada cuatro personas es niña, niño o adolescente, cuando en 2024 fue una de cada tres.

De los más de mil encuestados, 73 % no contaba con ningún documento migratorio ni del sistema de asilo, lo cual, según ACNUR, “aumenta los riesgos de que sus derechos sean vulnerados dentro del territorio nacional”.

El organismo enlistó los incidentes que sufre esta población en México, pues el 58 % refirió haber sido víctima de algún delito en la zona del norte del país, de las cuales, el 22 % mencionó secuestro o rapto, 21 % , robo, y 10 %, extorsión.

“Esto significa que los riesgos durante el tránsito por el territorio nacional continúan latentes hacia la población en situación de movilidad”, alertó el organismo.

Por último, ACNUR sostuvo que, según información oficial, “el número de personas que ingresan a territorio mexicano de manera irregular ha disminuido considerablemente en 2025”.