Acosta:” Menos mal que Messi llegó a mitad de año porque si no yo no habría ganado el MVP”

Nueva York, (EFE).- El argentino Luciano Acosta, MVP de la MLS en 2023 con el FC Cincinnati, bromeó con la suerte que tuvo de que Lionel Messi no jugara todo el año pasado en la liga y eso le restara opciones de anotarse el galardón de mejor jugador de la competición.

“Menos mal que Messi llegó a mitad de temporada porque si no yo no habría ganado el MVP…”, ironizó en una rueda de prensa virtual ante el retorno de la MLS la próxima semana con su curso 2024.

“Estoy feliz de competir contra el más grande, muy feliz de que está acá. Hay que respetar mucho al Inter Miami con todos los jugadores que tiene. Es un equipo que obviamente va a ser de los favoritos y un equipo que seguramente llegará lejos”, añadió.

Acosta fue la pieza clave para que el Cincinnati ganara el año pasado el MLS Supporters’ Shield (el premio al mejor conjunto de la temporada regular).

Ya en los ‘playoff’ de la MLS Cup, el equipo de Ohio cayó en la final del Este ante un Colombus Crew que finalmente se alzaría con el título.

Para este año, el atacante sigue mirando con ambición a nuevas metas y no se conforma con lo logrado.

“Siempre quiero más. Soy un jugador que se exige todos los años un poco más, más y más”, defendió.

“Quiero volver a estar entre los candidatos al MVP otra vez, poder ganar otra vez el MLS Supporters’ Shield y llegar a la final de la MLS Cup. Creo que esos son los objetivos que tenemos tanto yo personalmente como grupalmente”, indicó.

Este año también tendrá el reto internacional de la Copa de Campeones de la Concacaf.

“Jugar una ‘Concachampions’ es muy lindo y es muy competitivo. Creo que todos los equipos tienen esa hambre de ganar y de jugar esos partidos. Lo vamos a tomar con responsabilidad y estaremos preparados para lo que viene”, afirmó.

Por último, Acosta abordó también las salidas de la plantilla del Cincinnati para esta nueva campaña, algunas muy destacadas como las del estadounidense de ascendencia mexicana Brandon Vázquez, el venezolano Junior Moreno o el colombiano Santiago Arias.

“Han sido muy dolorosas para el club, para nosotros. Pero bueno, los que llegaron nuevos lo están haciendo muy bien, se han adaptado muy bien”, apuntó en referencia a fichajes como el de Miles Robinson.