Activistas en Ciudad de México piden freno definitivo a las corridas de toros

Ciudad de México, (EFE).- Activistas mexicanos protestaron este jueves para exigir que un juez suspenda de manera definitiva las corridas de toros en la capital del país, donde un amparo las ha frenado de manera temporal.

Decenas de defensores de los derechos de los animales de la organización “Va por sus derechos” se congregaron frente a un tribunal en el sur de Ciudad de México para presionar por un fallo que impida realizar estos eventos, que consideran “tortura”, en la Plaza México.

“Este es un evento pacífico con la intención de apoyar al juez Jonathan Bass en esta difícil, pero necesaria y además justa decisión para declarar la suspensión definitiva hacia las corridas de toros en la Ciudad de México”, declaró Sonia Segovia, vocera de la organización.

Los manifestantes portaban letreros con consignas como “tortura no es arte ni cultura”, “que se escuche más fuerte: no más corridas”, “cultura sin tortura” y “no te diviertas con el dolor de un animal”.

En un momento de la manifestación, que se prolongó durante toda la mañana y parte de la tarde, simpatizantes de las corridas de toro llegaron a armar una contraprotesta.

“Nuestro movimiento es completamente pacífico, y no vamos a caer en provocaciones, tenemos el marco jurídico que nos da la razón y vemos claramente que los jueces están trabajando en ese sentido y nos van a dar la razón”, expresó Segovia.

La manifestación ocurre después de que un juez federal ordenó el 27 de mayo suspender, de manera inmediata y provisional, todo tipo de actividades y espectáculos taurinos en la Plaza México por un amparo promovido por una asociación civil.

El juez Bass Herrera concedió la suspensión provisional tras el amparo interpuesto por la organización Justicia Justa, que reclamó que a los toros se les da un trato diferenciado a otras especies animales que son protegidas por las leyes contra el maltrato.

De forma paralela, en diciembre pasado, la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de Ciudad de México aprobó un proyecto de decreto con el que se prohibirían las corridas de toros.

El dictamen argumenta que la Constitución local reconoce la protección a los animales “como seres sintientes” y, por lo tanto, deben recibir un trato digno y respetuoso.

Sin embargo, desde que el documento se aprobó no ha pasado al pleno y esto ha provocado malestar entre los animalistas.