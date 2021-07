Activistas piden en autobuses eléctricos más energía limpia al Congreso

Washington, (EFE News).- Un grupo de madres y activistas ambientales realiza una gira por el país en autobuses eléctricos para pedir al Senado que incluya una partida especial para promover el transporte limpio en el paquete de infraestructuras que tiene previsto votar este miércoles.

Los activistas y las madres, parte de la organización “Moms Clean Air Force”, empezaron su gira el 15 de julio y este miércoles se encuentran en Las Vegas (Nevada).

Para escenificar su protesta, están usando autobuses escolares que tienen un característico color amarillo y que son fácilmente reconocibles por todos los habitantes de EE.UU., incluso por aquellos que viven fuera del país porque han sido retratados en la televisión y en series como The Simpsons.

Una de las madres, Columba Sainz, dijo a Efe que ha decidido sumarse a la peculiar iniciativa porque muchas veces la contaminación en el aire de la ciudad de Phoenix (Arizona), donde vive, le obligaba a ella y a sus hijos a quedarse en casa, en vez de salir a jugar al parque.

“Cada vez que queríamos jugar en el parque que está cerca de casa, echaba un vistazo a la aplicación de mi móvil para ver la calidad del aire y confirmaba lo inevitable, que salir solo perjudicaría la salud de mis hijos, así que teníamos que quedarnos dentro”, explicó Sainz.

Asegura que su “historia no es única” y que en Arizona, donde el 10% de los menores sufren asma, el transporte limpio es una cuestión no solo de cambio climático, sino de salud.

Según los datos de su organización, un autobús eléctrico ahorraría a la ciudad de Phoenix y otras ciudades una media de 115.000 dólares durante su vida útil en términos de combustible y mantenimiento.

En declaraciones a Efe, la doctora Juanita Mora, de la Asociación Americana del Pulmón, consideró que la transición al transporte limpio tendría un impacto positivo en la salud de las comunidades de color y los barrios más pobres de EE.UU., que sufren de manera desproporcionada los efectos de la contaminación.

El grupo de madres y activistas, apoyado por funcionarios electos a nivel estatal, tiene previsto hacer eventos en 19 distritos o ciudades.

Ya han hecho paradas en Atlanta (Georgia) y Phoenix (Arizona) y concluirán su gira a finales de agosto.

Ese miércoles, el Senado tiene previsto celebrar un voto de procedimiento sobre el plan de infraestructuras de 1,2 billones de dólares.

El flanco progresista del Partido Demócrata quería que, en ese paquete, se incluyeran más fondos para combatir la pobreza, el cambio climático y mejorar los sistemas de salud; pero los republicanos se opusieron, así que los demócratas los han acabado metiendo en otro paquete de gasto social.