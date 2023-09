Activistas reclaman a la Inteligencia de México entregar los archivos de la “Guerra sucia”

Ciudad de México, (EFE).- Activistas del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) informaron este miércoles que varios archivos relativos a la “Guerra sucia” no fueron entregados por el Centro Nacional de Inteligencia, a pesar de un mandato presidencial, y los calificaron como “desaparecidos”.

Lo anterior lo indicaron en la segunda ampliación de evidencias que analiza la transferencia de documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al Archivo General de la Nación (AGN) y que concluye que algunos no han sido entregados.

Hace un mes habían notificado haber experimentado “serias dificultades para el acceso a la consulta irrestricta de documentación histórica proveniente de agencias encargadas de labores de seguridad, inteligencia, de las Fuerzas Armadas y de las policías”.

Y en esta ampliación profundizan la evidencia de la extracción de documentos que, indicaron, probablemente estén resguardados por el CNI, inclumpliendo el mandato que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo en 2019 de transferir al AGN “la totalidad de los documentos históricos que posean y que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas”.

El MEH es parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de violaciones graves a derechos humanos de 1965 a 1990, creada en octubre de 2021 por el mandatario, quien el año pasado prometió abrir los archivos del Ejército y la Marina.

“Dicha extracción muy probablemente ocurrió cuando el acervo, aun estando en las instalaciones del AGN, estaba bajo control del personal del CISEN y del CNI”, indicó el Mecanismo en el documento.

El MEH detalló que uno de los archivos “desaparecidos” contiene información sobre López Obrador anterior a 1994. Aunque sí fue entregada documentación de entre 1979 a 1985.

“Las fichas catalográficas gestionadas por el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) en Uniplex incluye información generada hasta 1994. Esos datos permiten confirmar que el CNI conserva información sobre el mandatario federal, generada y contenida en Uniplex, pero que no forma parte de la versión pública que el AGN entregó al presidente”, expuso el MEH.

También reportaron como desaparecidos documentos relativos a Manuel Barttlet, exsecretario de Gobernación y actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a quien consideraron “un personaje sumamente importante para entender la violencia de Estado en la década de 1980”.

El Mecanismo detalló que, al solicitar al CNI que cumpla con el mandato presidencial de entrega de documentos, no obtuvieron respuesta.

La comisión busca esclarecer los hechos desde finales de la década de 1960 hasta parte de la de 1980, cuando el Estado mexicano, dominado entonces por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), persiguió a disidentes políticos, líderes sociales, campesinos y estudiantes, lo que dejó cientos de desaparecidos.

En 1977, la activista Rosario Ibarra de Piedra fundó el Comité ¡Eureka!, formado por madres que buscaban a sus hijos capturados por las fuerzas del Estado y que contabilizó al menos 564 desaparecidos por la “Guerra sucia”.