Actor Cuba Gooding llega in extremis a un acuerdo con mujer que le acusó de violación

Nueva York, (EFE).- El popular actor estadounidense Cuba Gooding Jr. llegó a un acuerdo con una mujer que le acusa de haberla violado hace diez años en la habitación de un hotel en Nueva York y que reclamaba 6 millones de dólares de indemnización.

El acuerdo extrajudicial, cuyos detalles no se dieron a conocer, ocurrió justo cuando comenzaba la selección del jurado para un juicio civil por este caso en la corte federal en Manhattan, de acuerdo con el canal 7 de la cadena ABC.

La conocida abogada Gloria Allred, que representa a la mujer, no quiso hacer comentarios a ABC sobre el acuerdo. De haber continuado el juicio, otras tres mujeres que han acusado al actor de abuso sexual podían haber testificado.

El actor, de 55 años, ha negado las acusaciones de la mujer, que asegura conoció al actor en agosto del 2013 en un restaurante del Village de Nueva York y que éste le invitó a unos tragos en el hotel donde se hospedaba. La mujer reclama que el actor le pidió que le acompañara a su habitación mientras se cambiaba de ropa.

La mujer también ha señalado en su demanda que el actor puso música, se paró entre ella y la puerta de la habitación y que comenzó a desvestirse y que cuando intentó salir de la habitación, Gooding “le bloqueó la puerta y la empujó hacia la cama”.

Ha reclamado además en el documento legal que le dijo a Gooding “no” varias veces, “pero él no dejaba” de tocarla”.

El actor asegura que ese encuentro en la habitación del hotel fue consentido.

El acuerdo de hoy ocurre un año después de que el ganador del Oscar en 1996 por su papel d eun jugador de fútbol en “jerry Maguire” se declarara culpable en otro caso en que una mujer le acusaba de haberla manoseado cuando ella trabajaba en un bar nocturno en esta ciudad.