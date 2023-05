Actor de origen mexicano Taylor Zakhar Perez, protagoniza “Red, White & Royal Blue”

* El filme tendrá su estreno mundial el 11 de agosto

Los Angeles, (Notistarz).- La película basada en el bestseller “Red, White & Royal Blue”, se estrenará en todo el mundo el 11 de agosto, protagonizada por el actor de origen mexicano Taylor Zakhar Perez y Nicholas Galitzine, informó Prime Video.

La producción está basada en el best seller de Casey McQuiston, aclamado por la crítica del New York Times. “Red, White & Royal Blue” marca el debut como guionista y director de largometrajes del ganador de un premio Tony, Matthew López (The Inheritance). La edición del libro estará en los stands el 4 de julio.

La película está protagonizada por Nicholas Galitzine, Taylor Zakhar Perez, Clifton Collins Jr., Sarah Shahi, Rachel Hilson, con Stephen Fry y Uma Thurman, Ellie Bamber, Thomas Flynn, Malcolm Atobrah, Akshay Khanna, Sharon D. Clarke, Aneesh Sheth, Juan Castano.

Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez), el hijo de la presidente de los Estados Unidos (Uma Thurman), y el príncipe Enrique de Gran Bretaña (Nicholas Galitzine) tienen mucho en común: una muy buena apariencia física, un carisma innegable, popularidad internacional… y una total indiferencia el uno por el otro.

Separados por un océano, su larga enemistad no había sido un problema hasta que un desastroso y público altercado en un evento real se convierte en el foco de atención, abriendo una brecha en las relaciones entre Estados Unidos y Gran Bretaña en el peor momento posible.

Al tratar de manejar el control de daños, sus familias y respectivos supervisores obligan a los dos rivales a una “tregua” escenificada, pero a medida que la fría relación de Alex y Henry comienza a convertirse inesperadamente en una supuesta amistad, la fricción que existía entre ellos genera algo más profundo de lo que esperaban.