Actrices latinas en EEUU buscan generar cambio a través de la representación

Washington, (EFE).- Años después de haber dado el salto a la televisión representando a una enfermera en la serie “Scrubs”, a Judy Reyes aún se le acercan personas para decirle que su personaje les inspiró a perseguir una carrera en el sector médico.

“El esfuerzo que hemos hecho en nuestras carreras inspira a las personas”, contó la actriz a Efe, quien junto a otras decenas de latinas visitaron la Casa Blanca en el marco del mes de la Herencia Hispana en EE.UU.

Junto a Reyes, otras intérpretes latinas como Justina Machado, Chloe Bridges y Xochitl Gómez, llevaron sus testimonios a Washington y su intención de “cambiar todo a través de la representación”, dijo la actriz.

Conseguir que las historias de las personas latinas se plasmen en el cine o la televisión, sin embargo, no es tarea fácil. La falta de apoyo “detrás de las cámaras”, contó Reyes, hace que sea más difícil sacar adelante proyectos que cuenten la experiencia hispana.

En esto concuerda Machado, quien protagonizó la serie “One Day at a Time” -donde también apareció Reyes en una decena de capítulos- que sigue la historia de una familia cubano-estadounidense a través de distintas generaciones.

“Las historias que se cuentan son las mismas, una y otra vez, como si no fuéramos personas con experiencias humanas como las de los demás”, aseguró Machado a Efe.

La serie, que se estrenó en Netflix en 2017, fue cancelada después de tres temporadas, a pesar de haber recibido buenas críticas y apoyo del público.

“Duele mucho no tener el control de poder empujar adelante los programas que están bien recibidos (…) nos confunde”, agregó Reyes.

Otros proyectos centrados en la comunidad latina como el de “Gordita Chronicles”, estrenado en HBO Max o “Gentefied”, producido por la actriz America Ferrera también fueron sacados de onda después de una y dos temporadas, respectivamente.

Los latinos están infrarrepresentados en los medios: en este año, solo un 3,1% de los roles principales en televisión y un 5,2% en el cine fueron protagonizados por personas hispanas, de acuerdo con un informe de la organización Latino Donor Collaborative.

Esto, a pesar de que la comunidad latina representa un 19% de la población estadounidense y son el segundo grupo más grande de consumidores de medios en el país, según el estudio.

Para Machado, de ascendencia puertorriqueña, es importante que las latinas como ella sigan intentando hacerse un puesto en la industria a pesar de los obstáculos.

“Somos muy poderosas y aportamos muchísimo”, dijo la actriz, quien añadió que personas como ella buscan hacer ver a los latinos “que somos valiosos, que nuestra voz tiene significado y que podemos generar cambio”.