Actriz Aislinn Derbez expone el caos de la injusticia en “Noche de chicas”

Los Ángeles, (EFE).- La actriz mexicana Aislinn Derbez cree necesario que se visibilice el caos social ante la falta de justicia, en especial los crímenes contra las mujeres, según afirmó en una entrevista con EFE con motivo del estreno de la serie “Noche de Chicas”.

“Todavía como sociedad estamos un poco en pañales; no se le da el peso y la justicia que se merecen las víctimas”, asegura la artista de 37 años.

Esa urgencia de exponer el caos que produce la falta de aplicación de justicia fue lo que llevó a la actriz mexicana a aceptar el papel protagónico de “Noche de chicas”, un “thriller” de seis episodios en el que cinco amigas se unen tras la violación que ha sufrido una jovencita en un pueblo en España.

La historia se desarrolla justo cuando la selección de fútbol de España juega la Copa Mundial de 2010 en Sudáfrica, un escenario que la actriz considera “perfecto”.

Acostumbrada a historias más ligeras, Derbez confiesa que le atrajo la complejidad del guión, que tiene muchos cuestionamientos éticos en torno a la Justicia.

“Creo que hará reflexionar mucho al espectador sobre la situación en que vivimos”, dijo Derbez, para subrayar que es una conversación “necesaria” para todo el mundo, no solo para México o Latinoamérica.

La historia de “Noche de chicas” también trae consigo temas como el machismo y la venganza.

“Lamentablemente seguimos viviendo en una sociedad con muchísimo machismo y la serie expone esa realidad”, señala Derbez.

La actriz agrega que hacer visible este problema en el entretenimiento “nos ayuda también como un espejo a darnos cuenta en qué sociedad vivimos y hasta dónde estamos dispuestos a seguir fomentándolo o si lo queremos cambiar”.

También ve importante que la serie aborde el tema de la venganza. Y aunque no está de acuerdo con que las personas tomen justicia por su propia mano, Derbez cree que es relevante exponer este dilema moral en la televisión.

Las actrices españolas María León, Leticia Dolera, Silvia Alonso y Paula Usero también forman parte del drama criminal, que se estrenará el 24 de febrero en la plataforma ViX+.

Derbez asegura sentirse afortunada por compartir créditos con el elenco español, del que dice haber aprendido mucho.

Destaca que “Noche de chicas” también escudriña el tema de la amistad, algo que considera esencial en su vida. “Nada tiene sentido en la vida si no tienes con quién compartir, si no tienes esas relaciones sinceras y honestas”.

La artista mexicana no descarta que la serie tenga una segunda temporada. En tanto, dice estar sumergida en su pódcast “La magia del caos”, donde por primera vez tocó temas delicados, con invitados que incluyen desde especialistas en los asuntos a tratar hasta figuras públicas, y que ya posicionó en los primeros lugares de audiencia en México en Spotify.

Derbez ha tocado temas sensibles sobre el embarazo y los riesgos que enfrentan las madres, y algunos relacionados que se convierten en tabú.

En uno de sus más recientes episodios la actriz reveló un momento íntimo al contar que perdió un hijo que esperaba.

“Siento que muchas mujeres hemos pasado por una pérdida, me incluyo, y no lo decimos”, reflexiona la artista en el episodio.

En el desarrollo del pódcast, Derbez encontró una gran necesidad de profundizar en los temas que trata, por lo que ahora está ofreciendo talleres en línea para sus oyentes.

También ha impulsado su carrera como productora de sus propias series de televisión y cine, un campo en el que quiso incursionar para poder hablar de los temas que le gustan.

No quiere estar esperando los guiones, y por eso quiere producir temas que la “nutran y tengan un trasfondo”, concluyó.