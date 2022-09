Actriz Selena Gómez aborda su lucha contra problemas mentales en nuevo filme

Los Ángeles, (EFE).- El documental “Selena Gomez: My Mind & Me”, que aborda la lucha de la cantante y actriz Selena Gómez con sus problemas de salud mental, se estrenará a nivel global por Apple TV+ el próximo 4 de noviembre, anunciaron la empresa tecnológica y la propia artista.

“Después de estar años en el centro de la atención pública, Selena Gómez alcanzó un estrellato inimaginable. Pero justo cuando alcanzó un nuevo pico de fama, un giro inesperado la llevó a la oscuridad. Este documental excepcionalmente crudo e íntimo abarca su recorrido de seis años hacia una nueva luz”, indicó Apple en un comunicado.

A su vez, la cantante y actriz publicó en Instagram un “tráiler” del documental junto al cual escribió: “Mi Mente y Yo. Algunas veces no nos llevamos bien y se vuelve difícil respirar. Pero no cambiaría mi vida”.

La intérprete, de 30 años, ha sido abierta acerca de sus luchas contra la ansiedad y la depresión, y en 2020 reveló que le fue diagnosticado trastorno bipolar.

Como artista discográfica, Gómez ha vendido más de 210 millones de sencillos en todo el mundo y acumulado más de 45.000 millones de reproducciones globales de su música, apuntó Apple.

“Este año recibió una nominación al Grammy por su primer EP totalmente en español y una nominación al Emmy por su papel en la serie aclamada por la crítica ‘Only Murders in the Building’, en la que actúa junto a Steve Martin y Martin Short”, añadió.

La película es dirigida y producida por Alek Keshishian, quien dirigió el documental más exitoso de su tiempo: el emblemático filme aplaudido por la crítica “Madonna: Truth or Dare”, que todavía se considera una de las películas más vistas de su género.

De acuerdo con el comunicado, la nueva película es el segundo proyecto de Apple con las productoras Lighthouse Management + Media e Interscope Films luego de su colaboración en el documental nominado al Emmy “Billie Eilish: The World’s a Little Blurry”.