Adam Driver protagonizará la serie de Netflix ‘Rabbit, Rabbit’

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Adam Driver protagonizará una serie sobre rehenes titulada ‘Rabbit, Rabbit’ para Netflix, escrita por Peter Craig (‘The Batman’) y dirigida por Philip Barantini (‘Adolescense’), informó el coloso del entretenimiento en su página TUDUM.

El actor nominado al Óscar por ‘Marriage Story’ dará vida a un convicto fugitivo que se ve envuelto en una tensa situación de rehenes.

El hombre es acorralado por la policía pero “el enfrentamiento pronto se transforma en un incontrolable experimento social con sus cautivos y en una tensa negociación con un veterano agente del FBI especializado en ’empatía táctica'”, explicó la platafoma.

La producción correrá a cargo del estudio independiente de cine y televisión MRC, y cuenta con Driver como productor ejecutivo junto a Craig y Barantini, quienes escribirán y dirigirán todos los episodios.

Aunque más conocido por su trabajo cinematográfico en cintas como ‘Star Wars: Episode VII- The Force Awakens’, ‘Ferrari’ o ‘House of Gucci’, Driver ha trabajado en televisión en proyectos como ‘Girls’ o ‘Law & Order’.

El actor también tiene en puerta el filme ‘Alone at Dawn’, de Ron Howard y coprotagonizado por Anne Hathaway, así como la serie ‘The Dealer’, para Apple TV+, en la que también actuará junto a Jessica Chastain.