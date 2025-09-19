Adolescente mata a bala a un intruso que asesinó a una mujer en Florida

Miami (EE.UU.), (EFE).- Un adolescente de 16 años mató con una pistola a un intruso armado que asesinó a una mujer en un acto de violencia sin motivo aparente en Middleburg, norte de Florida, informó la Oficina del Alguacil del Condado de Clay.

Las autoridades del condado, al suroeste de Jacksonville, revelaron en un reporte que un menor de edad no identificado mató el lunes a Mauricio Vasco López, de 45 años y quien entró a una residencia en Middleburg para disparar a sus habitantes pese a no tener nexos evidentes con ellos.

El tirador asesinó a Samantha Cicone, de 39 años, que tenía una pistola, pero no pudo detenerlo y murió en el lugar, donde el adolescente “agarró el arma y disparó dos rondas contra el sospechoso, que quedó críticamente herido” antes de morir en un hospital local, describió el informe policial.

También resultaron heridos Vincent Cicone, de 48 años, y una mujer de 21 años no identificada, mientras que una niña de 11 años se escondió y una mujer de 47 años, una joven de 19 años y un adolescente de 18 años huyeron al hogar vecino.

“Hasta ahora, los esfuerzos de investigación no han encontrado evidencia de una conexión previa del sospechoso con la residencia, las víctimas o los familiares sobrevivientes. El motivo aún es desconocido, pero el sospechoso tuvo aparentes crisis mentales recientemente”, expuso el comunicado.

La oficina del alguacil llamó un “hecho de violencia sin sentido” al crimen, que ocurrió después de que Vasco López y su esposa abandonaron su casa en Jacksonville tras la medianoche y condujeron hasta que una llanta se descompuso frente a la casa en cuestión.

El sospechoso dejó en el vehículo a su mujer, quien desconocía sus intenciones, y caminó hacia la casa, donde encontró a un hombre llamado James Magruder, el adolescente de 18 años, a quien le ordenó entrar, a punta de pistola, a la residencia, donde entonces disparó a sus ocupantes.

En julio pasado un niño de 14 años mató con una pistola a sus padres en el área metropolitana de Jacksonville, y después llamó para entregarse a la policía, que indagó el incidente como un asunto “doméstico”.

Los homicidios cometidos por menores de edad en Estados Unidos subieron un 65 % de 2016 a 2022, cuando hubo 521, según un reporte del Council on Criminal Justice (CCJ) publicado en septiembre pasado, con las cifras más recientes disponibles.

Más de un millón de niños y adolescentes de 12 a 17 años de edad en el país, cerca del 5 % del total, poseen un arma de fuego, según un informe de la organización The Sentencing Project.