Adrián Quesada rumbo al Óscar: La diversidad de los migrantes enriquece la cultura de EEUU

Los Ángeles, (EFE).- El músico estadounidense de raíces mexicanas Adrián Quesada llegará a la gala de los Óscar como uno de los nominados y espera que su presencia dé luz a la riqueza cultural que la diversidad migratoria ha llevado a un país como EE.UU. en “tiempos oscuros” como los actuales.

“Este país fue construido básicamente con los inmigrantes. Eso es lo que hace que sea increíble. La diversidad y la experiencia de los inmigrantes y lo que aportan a la cultura americana es muy, muy importante”, dice en una entrevista con EFE el también fundador de la banda Black Pumas.

Quesada nació en la ciudad fronteriza de Laredo, Texas, pero creció entre Nuevo Laredo (Tamaulipas, México) y EE.UU. creciendo entre “dos culturas y hablando dos idiomas”.

Esto le permitió entender que el arte “no tiene fronteras” de una forma natural que se evidencia en proyectos musicales que navegan con facilidad por géneros como cumbias, boleros, rock psicodélico o R&B.

“Personalmente, no percibo fronteras en los géneros. (…) Una de mis misiones artísticas en la vida es intentar unir todo eso y creo que es comprensible que no todo el mundo haya crecido así, pero si rompes esas barreras, la gente empieza a ser un poco más comprensiva, no sólo con la música, sino también con la humanidad”, asegura.

Aspirar al Óscar, un sueño

Quesada, que ha estado nominado en ocho ocasiones a un Grammy y cuenta con un Grammy Latino, no había aspirado a un Óscar ni en sus sueños más locos y ahora podría ganarlo por la canción ‘Like a Bird’ de la película de ‘Sing Sing’, en la que comparte créditos con Abraham Alexander.

“Sigo reaccionando a la nominación”, confiesa. “Nunca soñé con un Óscar porque se sentía muy ajeno a mí. Aunque he trabajado en banda sonora de documentales y canciones en otros filmes, las categorías son muy específicas en estos premios. Estoy muy feliz de que sucediera”, asegura.

Los Grammy le parecían más “alcanzables”, pero ahora su canción, que habla sobre libertad, se enfrenta a ‘El mal’ y ‘Mi camino’, de la película francesa ‘Emilia Pérez’; el tema de Diane Warren ‘The Journey’, del filme ‘The Six Triple Eight’; y ‘Never Too Late’, de ‘Elton John: Never Too Late’.

Su película, dirigida por Greg Kwedar y protagonizada por Colman Domingo, “trata sobre rehabilitación y aprender de los errores de la vida y cómo expresar eso en arte”, detalla. Sigue a un hombre que fue encarcelado de forma injusta y que se encuentra con un grupo de teatro penitenciario que le da un nuevo sentido a su vida.

“Creo que el arte, la música y el cine tienen realmente el poder de cambiar el mundo. Quizá a pequeña escala, si afecta a una persona en su día, o a gran escala en la conciencia social, cuando difunde un mensaje de amor y unidad y humanidad”, relata.

En paralelo a su trabajo en cine y Black Pumas, con quien sacó su último álbum en 2023, Quesada trabaja ahora en el disco que da continuidad a su proyecto de boleros ‘Boleros Psicodélicos’, en cuya primera edición colaboró con artistas como Girl Ultra o iLe.

Pero también está emocionado por debutar en un trío que será telonero del dúo instrumental Hermanos Gutiérrez, quienes en mayo emprenderán una gira por Estados Unidos.

“He tocado bastante con ellos. Voy a tocar música instrumental con un trío de guitarra, teclado y batería que se llama Trío Asesino”, asegura Quesada, que presentará música que le ha inspirado y “un montón de música original”.

Pero antes de centrarse en esos proyectos, este domingo tiene una cita en la gala de los Óscar, en el Teatro Dolby de Los Ángeles.