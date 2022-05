Adrián Uribe considera que atraviesa un crecimiento actoral

*Estrenó la comedia mexicana “Pena ajena” en EUA y Puerto Rico

Por Pablo Tonini

México, (Notistarz).- El actor y comediante mexicano Adrián Uribe afirmó que experimenta un gran crecimiento actoral en su carrera y con el paso del tiempo espera filmar cintas un poco más serias.

Su personaje de Jesús Balbuena en la serie “Pena ajena” que se estrenó el pasado fin de semana a través de la plataforma en español Pantaya en Estados Unidos y Puerto Rico y que próximamente llegará a México, le brinda esa oportunidad.

“Es un estilo de comedia totalmente diferente a lo que yo había interpretado en mi carrera, es más crudo, más realista y habla justo de temas que te vas a sentir identificado”, dijo el actor a Notistarz en entrevista vía Zoom.

“Es la primera vez que hago un personaje de este tipo como ‘Jesús Balbuena’ por eso fue un gran reto y una gran deleite para mí como actor tener en mis manos a un personaje como este”, agregó.

El actor lo comparó con su clásico personaje cómico de “El Vítor”, el cual dijo es más chistoso y divertido. “Este personaje no es chistoso, él está viviendo su drama, está frustrado, no quiere ser fotógrafo de sociales y siente que su esposa (Mónica Huarte) no le da el lugar que se merece”.

“A diferencia de un Vitor que es echado para adelante, a este le cuesta, y definitivamente es un crecimiento como actor… y eso me gusta porque creo que como actor siempre me ha gustado diversificarme, no quedarme siempre en lo mismo”, apuntó.

“Pena ajena” una comedia mexicana irreverente basada en la serie española “Vergüenza”, cuenta la vida de “Jesús” (Adrián Uribe), un fotógrafo de sociales que se considera todo un artista y que vive su historia de amor con “Nuria” (Mónica Huarte), quien sueña con ser mamá.

Debido a que ambos tienen el don de decir exactamente lo incorrecto en el momento exacto, “Jesús” y “Nuria” se encuentran constantemente en situaciones vergonzosas y enfrentando obstáculos en el camino. Sin embargo, sus ingeniosas mentes logran salvarlos de algunos momentos incómodos.

La serie de 10 capítulos es producida por El Estudio, codirigida y coescrita por Santiago Fábregas y Diego Graue; además, cuenta con el apoyo de Francisco González Payó y Dariela Pérez Hernández en la escritura. El elenco también incluye a Dominika Paleta, Angélica Germanetti, Jorge Caballero, Luz María Jerez, entre otros.

Durante la entrevista, Uribe habló además de sus planes y proyectos y no descartó incluso la posibilidad de mudarse a ciudades de Estados Unidos como Miami o Los Angeles, por cuestiones de trabajo.

“Tenemos un late-night show de Televisa-Univisión en septiembre, en donde yo soy el conductor. No puedo estar más feliz por todo lo que me está sucediendo a nivel profesional y personal”, aseguró.

Uribe se refiere al show “De noche pero sin sueño” en el que recibirá a artistas, deportistas y famosos que se transmitirá semanalmente tanto en Estados Unidos como en México a partir de septiembre próximo.

También se encuentra filmando la película “De milagro” que “seguramente se estrenará el año próximo” y en agosto se estrenará la cinta “Infelices para siempre” que filmó junto a Consuelo Duval. Además de mantenerse en la gira “Chavorrucos Tour” con Adal Ramones.