Adriana Paz encarna el drama de desaparecer en México en filme ‘Arillo de hombre muerto’

Guadalajara (México), (EFE).- La actriz mexicana Adriana Paz, premiada este año en el Festival de Cannes, encarna el drama que viven las mujeres con la desaparición de un ser querido en México en su nueva película ‘Arillo de hombre muerto’, según explicó este miércoles a EFE.

En una entrevista en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), Paz afirmó que le interesó que la cinta abordara el tema de las personas desaparecidas, pero principalmente que reflejara cómo un hecho así afecta a una familia.

“Los desaparecidos son personas. Si pones la lupa y ves de cerca, son miembros de una familia, hijos, madres, esposos y cómo eso afecta y lo que desencadena en cada una de estas familias, cómo los que se quedan, las familias, asumen esto y deben seguir viviendo”, aseguró.

El director, Alejandro Gerber, consideró que las desapariciones forzadas y la violencia en México, donde hay más de 110.000 personas no localizadas, son “una onda expansiva” que afecta a las familias en particular y que deja “una huella” en la sociedad.

“Da la sensación de que podríamos meternos en una burbuja y no, me parece que (la violencia) es una onda expansiva que va afectando, por supuesto con distintas intensidades y distintas maneras, pero nos afecta a todos como sociedad”, manifestó.

La tortura de ser una esposa buscadora

‘Arillo de hombre muerto’ narra la historia de Dalia, una conductora del metro de la Ciudad de México que se enfrenta a la desaparición de su esposo, a la indiferencia institucional y a los señalamientos de su círculo social, mientras trata de mantener unida a su familia.

La cinta compite por el Premio Mezcal a lo mejor del cine mexicano en la selección oficial del FIGC, que se celebra en Guadalajara hasta el 15 de junio con la Comunidad de Madrid como invitada de honor.

Gerber scribió el guion ayudado por la periodista especializada en el tema Lydiette Carrión, quien compartió material y entrevistas para que la historia fuera lo más realista posible y reflejara los procesos que atraviesan quienes deben buscar a sus familiares y cómo opera el Estado.

El director apostó por el blanco y negro, lo que deja de lado los detalles de las locaciones para adentrarse en lo que ocurre a la protagonista y su familia.

Nuevo reto para una actriz ascendente

Adriana Paz ganó notoriedad en mayo, cuando ganó en el Festival de Cannes el premio a mejor interpretación femenina junto al elenco de la película ‘Emilia Pérez’, formado también por la española Karla Sofía Gascón, la dominicana Zoe Saldaña y la estadounidense Selena Gómez.

“Te pone en un lugar en el que puedes ser juzgada fácilmente y eso implica una responsabilidad grande, y me honra mucho y me alegra muchísimo. Aparte del premio, ha sido importante el reconocimiento de todas estas personas que admiro o que conozco”, comentó al respecto.

Paz afirmó que dar vida a Dalia fue una experiencia muy enriquecedora por la complejidad del personaje, una mujer decidida y de carácter fuerte, pero que se siente sola y perdida por sacar a flote a su familia mientras busca a un esposo al que ya no se siente unida.

La intérprete buscó un personaje con muchos matices, pero que puede ser cualquier mujer en México.

“Trabajar justo este universo interior y toda esta lucha que está teniendo con ella misma y este intento por no desfallecer, ahora que se ha quedado como la cabeza de la familia y que todo mundo espera algo de ella, es esta cosa de las mujeres de sostener, de proteger de cuidar, y que a veces lo único que quieres es quedarte en la cama a llorar”, relató.

Tras exhibirse en el festival, la película se estrenará en salas de cine a comienzos de 2025.

Del 7 al 15 de junio, el FICG reunirá a unos 200 cortos y largometrajes en la competencia oficial en las secciones de cine mexicano e iberoamericano de ficción, documental, de animación, con temática ambiental y relacionada a la comunidad LGBTI.