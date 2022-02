Advierten roces en T-MEC por nacionalismo eléctrico en México y autos en EEUU

Ciudad de México, (EFE).- Empresarios y analistas advirtieron este viernes roces en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por el nacionalismo de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y el proteccionismo en el sector automotor estadounidense.

Si el Congreso mexicano avala la reforma eléctrica, que restringe a 46 % la participación privada en el sector, México “violaría” el T-MEC, alertó Kenneth Smith, exjefe de México de la negociación técnica del tratado, durante la edición 19 de la México Cumbre de Negocios.

“Muchos expertos pueden decirte que si se aprueba, no solo violaría el T-MEC, sino también incrementaría los costos de la energía en México y por lo tanto para todos los sectores productivos del país”, advirtió el asesor comercial en una conferencia virtual.

La iniciativa de reforma, enviada en septiembre pasado al Congreso, también causa incertidumbre porque eliminaría los reguladores autónomos de energía, revisaría contratos previos y priorizaría a las plantas fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las renovables de privados.

Por ello, México se “está alejando de lo que el tratado establece”, apuntó Verónica Ortiz, abogada e integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi).

“Lo que hemos visto de la Administración de López Obrador es una visión nacionalista, muy restrictiva, de una economía orientada o controlada por el Estado, desdén por el sector privado y desdén por el Estado de derecho y por los preexistentes contratos y condiciones”, opinó.

Pero los especialistas también señalaron el proteccionismo de Estados Unidos, que mantiene una disputa con México y Canadá por la interpretación de las reglas de origen de la industria automotriz para beneficiar a la manufactura estadounidense.

Además, Washington ha intentado aprobar estímulos fiscales para los autos eléctricos hechos en Estados Unidos.

El presidente Joe Biden busca políticas para apelar a los sindicatos ante las elecciones de medio término de este año, argumentó Smith.

“En Estados Unidos estamos viendo lo mismo, creo que está claro que el nacionalismo económico no se iría con Donald Trump al salir de la Casa Blanca, ni la política de ‘buy American’”, manifestó.

El presidente de la American Chamber of Commerce (AmCham) en México, Vladimiro de la Mora, urgió aprovechar las oportunidades de inversión del tratado, en particular ante las tensiones comerciales con China.

El líder del sector recordó que el 80 % del total de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos, mientras que de ese país proviene el 50 % de la inversión extranjera directa (IED) que recibe México.

“Hay una gran oportunidad, la pandemia y la relación de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, con China, abre una gran puerta a que las cadenas de valor se revisen, se reduzcan”, comentó.