Agentes de EEUU detienen a 402 indocumentados, 70 de ellos niños sin compañía

(EFE News).- Agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron a 402 inmigrantes indocumentados, incluyendo a 70 niños no acompañados, poco después de haber ingresado de forma irregular a Estados Unidos, en cuatro operaciones efectuadas en las últimas 24 horas, informó este jueves la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La agencia federal indicó en un comunicado que agentes del Sector del Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza encontraron el miércoles dos grandes grupos de extranjeros indocumentados.

En el primer caso, los agentes que operaban cerca de La Grulla, Texas, encontraron el miércoles por la mañana a 120 individuos que incluían 46 unidades familiares y 14 menores no acompañados.

Horas más tarde en Hidalgo, Texas, los agentes hallaron un segundo grupo de 134 personas que consistía de 37 unidades familiares y 32 menores no acompañados, siete de los cuales tenían menos de 12 años de edad.

Y esta mañana, agentes de la Patrulla Fronteriza que operaban cerca de La Joya, Texas, encontraron otros dos grupos con un total de 148 personas, que también consistían principalmente de unidades familiares y 24 menores no acompañados, indicó la CBP.

La institución precisó que todos los detenidos fueron procesados de acuerdo con los procedimientos aplicables.

“Los agentes de la Patrulla Fronteriza siguen viendo un incremento en los encuentros con menores no acompañados a lo largo de la frontera. Este año fiscal, agentes en el Sector del Valle del Río Grande han visto un incremento de 114 % en las aprehensiones de menores no acompañados en comparación con el mismo periodo del año pasado”, acotó.

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enfrenta fuertes críticas por el aumento en la llegada de inmigrantes indocumentados, muchos de ellos menores de edad solos, tras prometer un trato más humano.

