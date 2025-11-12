Agentes de ICE Acusados de Rocíar con Gas Pimienta a Padre y Bebé en Illinois

CHICAGO, Ill.— Un joven padre de Illinois afirma que agentes federales de inmigración rociaron con gas pimienta a él y a su hija de un año durante un encuentro frente a un Sam’s Club en un suburbio, provocando indignación entre los residentes locales y renovando el escrutinio sobre las tácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según The Guardian, Rafael Veraza, de 25 años, estaba sentado en su vehículo con su hija ciudadana estadounidense cuando un hombre enmascarado en una camioneta supuestamente roció una sustancia a través de la ventana del automóvil. Veraza dijo que su bebé comenzó a llorar inconsolablemente, luchando por respirar, mientras él sufría una fuerte irritación en los ojos y la garganta.

“Pensé que íbamos a morir”, dijo Veraza a los periodistas, recordando cómo la niña “trataba de abrir los ojos” mientras él intentaba limpiar el gas.

El pastor local y activista comunitario Pedro López, quien ayudó a la familia, afirmó haber presenciado las consecuencias y grabó un video que mostraba el rostro de Veraza rojo e inflamado y al bebé llorando desconsoladamente. “Nadie debería atacar a un bebé”, dijo López. “Esto va más allá de la aplicación de la ley: es crueldad”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ICE negaron las acusaciones. En un comunicado, la subsecretaria de DHS, Tricia McLaughlin, declaró: “Ningún oficial de ICE utilizó gas pimienta durante operaciones en el área de Chicago en esa fecha”. La agencia no proporcionó detalles sobre los agentes involucrados ni confirmó si se abrió una investigación.

Defensores de los derechos civiles exigen una investigación independiente sobre el incidente. La Coalición de Illinois para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados afirmó que el presunto ataque resalta “una escalada preocupante en el uso de la fuerza” durante la campaña Operación Midway Blitz de ICE, que ha resultado en decenas de arrestos en Chicago y sus suburbios en las últimas semanas.

“Este caso muestra hasta dónde pueden llegar estas operaciones, incluso afectando a ciudadanos estadounidenses y niños”, dijo Maria Sánchez, directora de la coalición. “La gente está aterrorizada y merece rendición de cuentas”.

Funcionarios locales en Cicero, donde ocurrió el incidente, dijeron que no habían sido notificados sobre ninguna acción de ICE en la zona y que cooperarían con cualquier investigación. El Departamento de Policía de Cicero confirmó haber recibido llamadas sobre un disturbio en el estacionamiento del Sam’s Club, pero se negó a dar más comentarios.

Veraza indicó que está consultando con abogados y planea presentar una queja formal. “Rociaron a mi bebé sin ninguna razón”, dijo. “Deben responder por lo que hicieron”.

El presunto ataque se produce en medio de críticas crecientes a las prácticas de aplicación de la ley de inmigración federal, con grupos de defensa exigiendo una mayor supervisión, especialmente cuando están involucrados ciudadanos estadounidenses o menores de edad.