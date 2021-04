Agentes fronterizos desmienten al Gobierno sobre la expulsión de inmigrantes

(EFE News).- El presidente del Sindicato de la Patrulla Fronteriza, Brandon Judd, desmintió al Gobierno del presidente, Joe Biden, y dijo que no se está expulsando al 80 % de los inmigrantes indocumentados que están siendo detenidos en la frontera con México.

“Si tenemos suerte, creo que en estos momentos estamos expulsando a un 40 %, si tenemos suerte”, dijo Judd durante una conferencia de prensa junto al gobernador de Texas, Greg Abbott, donde ambos abordaron el tema de la crisis migratoria en la frontera.

En opinión de Judd, cuando Biden asumió la Presidencia el pasado 20 de enero sí se estaban expulsando al 80 % de los migrantes que cruzaban la frontera bajo la orden de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus conocida como Título 42.

Esta orden fue establecida por la pasada administración, del entonces presidente, Donald Trump, debido a la pandemia de la covid-19, frenando por completo el proceso de solicitudes de asilo.

“Ahora estamos frente a una explosión en las cifras, números que nunca antes habíamos visto, especialmente en el cruce de menores no acompañados”, dijo el presidente del Sindicato de la Patrulla Fronteriza.

Citando un reciente reporte periodístico hecho por Axios, indicó que solo se están deportando el 13 % de familias migrantes detenidas en la frontera bajo el Titulo 42.

De acuerdo a información obtenida por este medio, entre el pasado 14 y 21 de marzo solo 13.000 familias fueron deportadas de regreso a México bajo la orden de emergencia de salud.

“Tenemos que tomar como referencia un punto en el tiempo y ver cuáles son ahora las condiciones, qué está generando este aumento. Pero definitivamente no estamos expulsando el 80 % de las personas que están cruzando la frontera”, enfatizó Judd.

Por su parte, Abbott arremetió nuevamente en contra de la administración Biden ante el incremento en el número de migrantes cruzando la frontera y lo que, aseguró, es la falta de información sobre las condiciones en las que se encuentran.

“La Administración Biden no se preparó para este aumento de migrantes, no estaban organizados, el Gobierno federal debe de tomar las riendas y responder a esta crisis”, dijo.

Las autoridades podrían capturar más de dos millones de inmigrantes indocumentados que hayan cruzado la frontera ilegalmente en este año fiscal, según documentos del Gobierno analizados por la cadena CNN.

En el periodo fiscal en curso, que concluirá el próximo 30 de septiembre, el Gobierno anticipa que, si continúa la actual corriente migratoria, habrá hasta 1,1 millones de adultos que crucen la frontera solos.

A ello deberían sumarse unas 828.000 personas en unidades familiares y más de 200.000 menores de edad que llegan a la frontera sin compañía de padre, madre o custodio legal.

Según el Gobierno, se está permitiendo quedarse en EE.UU. a los menores no acompañados y a las familias con niños más pequeños, mientras que el resto es expulsado.

