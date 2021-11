Agregar especias a la comida podría ayudar a disminuir la presión arterial

Investigadores estadounidenses encontraron que el consumo diario de 6.5 gramos de hierbas y especias se relaciona con niveles de presión arterial más bajos

NotiPress.- Cada año mueren más personas por enfermedad cardiovascular en comparación con cualquier otra causa y más de tres cuartas partes de estas muertes ocurren en países de ingresos bajos y medios. La Organización panamericana de la salud (OPS) advierte de la existencia de un riesgo mayor de padecer enfermedades cardiovasculares debido a una mala alimentación. En este sentido, investigadores encontraron que condimentar los alimentos con hierbas y especias generosamente se relaciona con una presión arterial más baja, contribuyendo al cuidado de la salud cardiovascular.

Según el consenso médico, evitar una presión arterial elevada previene complicaciones de la hipertensión, como ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares. De acuerdo al estudio publicado en la revista The American Journal of Clinical Nutrition, 6.5 gramos o 1.3 de cucharaditas de hierbas y especias al día se relacionó con una presión arterial más baja después de cuatro semanas.

El estudio se realizó con personas con riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares en Estados Unidos y se les suministró tres diferentes dietas, con niveles bajos, medios y altos de hierbas y especias. La dieta suministrada fue una dieta estadounidense promedio, reflejando el consumo típico diario de una persona en Estados Unidos. También se utilizó una variedad de 24 hierbas y especias diferentes, como albahaca, tomillo, canela o cúrcuma, para simular cómo las personas usan diferentes hierbas y especias durante el día mientras cocinan.

Los investigadores encontraron que tras consumir la dieta con una alta dosis de hierbas y especias los participantes tenían una presión arterial sistólica más baja, comparado con la dieta de dosis media. Los participantes también registraron una presión arterial diastólica más baja después de la dieta con una dosis alta de hierbas y especias, en comparación con la dieta de dosis baja.

Algunos especialistas médicos de la Clínica Mayo recomiendan comúnmente una dieta baja en sodio, al reducir el consumo de sal, para disminuir la presión arterial. No obstante, los autores del estudio se muestran entusiastas porque consiguieron niveles más bajos de presión arterial únicamente con hierbas y especias añadidas. Es decir, la dieta dada a participantes del estudio no fueron diseñadas para ser específicamente saludables para el corazón, no contenían menor cantidad de sodio ni mayor cantidad de frutas o verduras. Los investigadores suponen mejores resultados al añadir esta cantidad de hierbas y especias a una dieta baja en sodio, azúcares y grasas sólidas.

Con la llegada de la pandemia, aumentó el interés por una alimentación saludable y prevenir la presión arterial alta, enfermedades cardíacas, diabetes y sobrepeso, por ser factores de riesgo para el Covid-19. Además de los medicamentos ya conocidos y una alimentación balanceada, se investigan otras formas de mantener la presión arterial en niveles saludables. Al respecto, el cannabis también ha demostrado ser efectivo para reducir la presión sanguínea en adultos mayores de 60 años con hipertensión, según un estudio Israelí.

Mantener la presión arterial en un nivel saludable trae muchos beneficios para la salud, algunos relacionados con la prevención de enfermedades cardiovasculares y una mejor oportunidad de evitar complicaciones del Covid-19. Agregar hierbas y especias a la comida puede ayudar a mantener un nivel saludable de presión arterial, además de dar un mejor sabor a las comidas.